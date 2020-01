UMORNI STE I IMATE LOŠ UKUS U USTIMA? Obratite pažnju na 7 SIMPTOMA koji otkrivaju da sa ovim ORGANOM nešto nije u redu!

Rana dijagnoza ključna je za zdravlje uopšteno. U tome nisu izuzetak ni vaši bubrezi. Važno je da prepoznate prve znakove da nešto nije u redu, stoga pogledajte koji su najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da posetite lekara.

Posebno je bitno da vodite brigu o svojim bubrezima kako starite. Dokazano je da je u starijoj dobi zdravlje bubrega ključno i za zdravlje kostiju jer bubrezi filtriraju toksine koji zbog kojih kosti, kako starimo, slabe. Ali, osim zdravlja kostiju u starijoj životnoj dobi, bubrezi su ključni za kompletno ljudsko zdravlje stoga je briga o njima - nužna! Koji su to simptomi koji nagoveštavaju da nešto nije u redu?

1. Otečeni zglobovi, stopala, lice

Nakupljanje tečnosti u organizmu jasan je pokazatelj da nešto nije u redu s vašim bubrezima budući da su oni glavni filtriraju tečnosti koja se nalazi u organizmu. Oticanje nekih delova vašega tela (zglobova, stopala, ruku, lica i sl.) može ukazivati na probleme s bubrezima.

2. Promene u urinu

Trebalo bi da primetite promene u svom urinu vezane za učestalost uriniranja, boju i sl. Proizvodnja urina jednan je od glavnih zadataka bubrega, stoga je sasvim logično da promene u urinu ukazuju na promene u bubrezima. Neke od promena koje možete primetiti, a koje signalizuju na moguće probleme, su:

uriniranje je bolno

postoje tragovi krvi u urinu

uriniranje je postalo retko

budite se tokom noći i po nekoliko puta kako biste urinirali

3. Mučnina i povraćanje

Sasvim je razumljivo da osećate mučninu jer ona ukazuje na to da bubrezi ne izbacuju sve štetne materije iz organizma na način na koji bi to inače trebalo. Tada vaše telo pronalazi načine da izbaci toksine i to često - povraćanjem.

4. Osećajte preteran umor

Svakom se dogodi dan da je umoran, neraspoložen i sl. uprkos dovoljnoj količini sna. Međutim, umor nekad može biti uzrokovan nedostatkom eritropoetina, hormona koji se luči u bubrezima. Stoga, ukoliko imate manjak ovog hormona, češće i intenzivnije ćete biti umorni, a i to će biti pokazatelj da nešto s vašim bubrezima nije u redu.

5. Anemija

I anemija je povezana s nedostakom eritropoetina budući da je taj hormon ključan za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Stoga, ukoliko ste anemični, prekontrolišite i zdravlje svojih bubrega.

6. Osipi koji svrbe

Kada se štetne materije kroz urin ne izbacuju onako kako bi trebalo i kada se zadržavaju u organizmu, to može rezultirati promenama koje će biti vidljive i na površini vaše kože. Stoga, čak i ova pojava za koju se često misli da će proći sama od sebe može biti jedan od prvih znakova za uzbunu kada je u pitanju zdravlje vaših bubrega.

7. Loš ukus u ustima

Ako vaši bubrezi ne filtriraju i ne uklanjaju toksine, oni se onda akumiliraju u vašem telu. To može uzrokovati ukus metala u vašim ustima, kao i loš zadah. Isto tako, može vam se dogoditi da vam dobro poznata hrana više nema isti okus. Sve to utiče i na vaš apetit pa je moguće izgubiti i nekoliko kilograma.

