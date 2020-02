DA LI SRPKINJE BIRAJU MUŠKOG ILI ŽENSKOG GINEKOLOGA? Dr Mima Fazlagić otkriva zašto bi trebalo zaboraviti sve PREDRASUDE

Danas se retko postavlja pitanje da li idete kod muškog ili ženskog ginekologa. Ta dilema je u ne tako dalekoj prošlosti bila veoma aktuelna. Do pre nekoliko decenija i medicina je bila uglavnom muški posao. Tek posle šezdesetih godina prošlog veka statistika je počela da se menja u korist žena. Međutim, svest da je lekar muško zanimanje, je ostala ukorenjena još dosta dugo, pogotovo za hirurške grane medicine. To je bilo izraženo najviše u ginekologiji i akušerstvu.

Ključni carski rez

Vekovima su isključivo žene tj. babice pomagale u porođaju dok se nisu pojavili muškarci hirurzi akušeri što je donelo nov kvalitet u porođaju, a pogotovu kada se stvorila mogućnost porođaja carskim rezom.

– Ginekolozi su bili uglavnom akušeri hirurzi jer je čitava ginekologija bila svedena samo na porođaje i eventualne operacije tumora i vanmaterične trudnoće. U svim ostalim granama medicine, osim hirurgije, žene su se brže izborile za ravnopravnost. I same žene nisu verovale da žena može da operiše jednako dobro kao muškarac. Sve to je išlo u korist odluke da je dobar ginekolog samo muški ginekolog. Kada sam počinjala specijalizaciju nije bila retka izjava: „izvinite ali ja bih da me pregleda isključivo doktor, a ne doktorka“ – priseća se ginekolog Mima Fazlagić.

Porođaj u ordinaciji

Odnos prema tome je počeo polako da se menja kada ginekologija nije više bila samo operativna grana.

– Naime, kad su se javili preventivni pregledi i kada je žena imala potrebu da priča o svojim problemima koji su za nju značajni ali nisu zahtevali isključivo hirurške intervencije i komplikovan tretman. Međutim te promene su išle dosta sporo. Meni se za vreme bombarovanja desio porođaj u ordinaciji. Pacijentkinja je bila starija prvorotka, sa duplom matericom i nožnom prezentacijom bebe. Naravno, bila je planirana za carski rez, ali se desilo da je porođaj već započeo kad je stigla kod mene i obe nožice su se našle napolju. Pošto nije bilo vremena za transport morala sam da uradim porođaj pomoću jednog specijalnog zahvata. Sa mnom je u ordinaciji ostala majka pacijentkinje, inače medicinska sestra, a suprug je u potpunom šoku čekao napolju. Srećom sve se dobro završilo – kaže dr Fazlagić.

Od kada žena ima potrebu za preventivnim pregledima i da priča o svojim problemima, žene ginekolozi dobile su određenu prednost.

Hvala, doktore

Rodila se zdrava devojčica, a napolju se okupilo puno sveta jer su shvatili da se događa nešto neobično.

– Tu se zatekao jedan kolega u prolazu koji je ušao da vidi sta se dešava i sa mnom zajedno je izašao napolje da transportujemo majku i bebu. Kada sam izašla napolje, držeći umotanu bebu u kompresu, na ulici je odjeknuo aplauz. U tom trenutku prišao je i otac bebe, koji je kada je događaj počeo, otišao nekoliko kuća dalje da bi sačekao ishod. Gledao je u mene i u bebu i obratio se kolegi sa rečima: „Hvala vam doktore“ – prepričava događaje dr Fazlagić.

Adrenalin i predrasude

– Pod uticajem onog silnog adrenalina ja sam izgovorila: „A, što njemu hvala, što je muško i što stoji tu?“. Naravno u očima jednog tate to je mogao da uradi samo muški doktor. Ravnopravni izbor između muškog i ženskog ginekologa nastao je tek sa uspostavljanjem pojma ženskog zdravlja. Kada su počeli preventivni pregledi, veća potreba za kontracepcijom, savetovanjem i lečenjem specifičnih tegoba, žene ginekolozi su postale jednako dobar izbor. Danas je najvažnije da sa ginekologom koga ste izabrali imate dobar odnos pun poverenja i da se kada odete kod njega osećate dobro i sigurno – kaže ginekolog.

Kraj vekovnog maratona

– Mada moram da primetim da smo i u ovoj novoj eri kada se definisao pojam ženskog zdravlja i mi žene ginekolozi dobile određenu prednost. To vam je kao u onom vicu kada pitaju studenta da li je čitao „Na Drini Ćupriju“ a on odgovori :“Čuj, čito? Hodo!“. Tako je i sa nama, ženama ginekolozima. Jer, kada nam pričaju pacijentkinje o tegobama trudnoće, klimaksa ili menstruacije, mi to razumemo, ne samo na osnovu onoga što smo učile, nego mahom sve to lično doživele. Moram priznati da je ovo malo nepravedan komentar ali mislim da je dozvoljen posle stotinu godina naših pokušaja da dokažemo da smo dobre isto koliko i muški ginekolozi – zaključuje doktorka.

Koliko god je nekada bilo čudno da žena bude ginekolog, danas su mišljenja podeljena. Dok jedni nikada ne bi otišli kod muškog ginekologa, drugi tvrde da je on mnogo nežniji od žena. Pa, koga vi danas birate?

