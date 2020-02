NOĆU SE BUDITE U ISTO VREME?! Ovo je ZNAK od organizma, evo šta nije kako treba!

Tradicionalna kineska medicina veruje da se naše telo budi u tačno određen deo noći i da se to događa jer neki organi u telu javljaju neki problem.

Zapadna medicina koristi termin "cirkadijurni ritmovi" kojim se opisuju promene unutar našeg tela koje odgovara na okolinu u kojoj se nalazi.

Tokom 24 sata energija se usmerava u različite organe kako bi se oni regenerisali i tako obavljali svoj posao kako treba.

Ako se budite u ovo vreme, to ima svoje značenje:

21:00 do 23:00

To je vreme kada endokrini sistem, zadužen za hormone i metabolizam pokušava uspostaviti ravnotežu. Ako se stalno budite u to doba noći, to znači da ste pod stresom zbog proživljenog dana ili onog koji sledi. Do blokade energije endokrinim sistemom može doći i ako se ne hranite ispravno ili jedete prekasno.

23:00 do 1:00

Ako se budite u ovo doba, to znači da nešto sebi zamerate. Možda zbog nečeg što ste rekli ili uradili, ili nečega što niste uradili. To je vreme kada se yin energija pretvara u yang.

U ovo vreme je žučni mehur aktivan, odnosno razgrađuje masnoće u telu pa buđenje u to doba može ukazivati kako konzumirate previše nezdravih masnoća.

1:00 do 3:00

Budite se stalno u ovo gluvo doba noći? To može značiti da ste ljuti ili frustrirani. Negativna energija utiče na procese u vašem telu, a ovo doba noći je važno jer telo tada najaktivnije izbacuje otrove.

Jetra ispušta toksine, stvara molekule važne za probavu, doprinosi stvaranju nove krvi i tako dalje. Ako sa njom nešto nije u redu, bićete budni u ovo doba noći.

3:00 do 5:00

Ako gledamo sa duhovne strane, buđenje u ovo vreme znači da ste tužni ili vas nešto boli. Moguće je i da vam je hladno. Buđenje u ovo vreme može ukazivati i na probleme sa plućima i nedovoljan dotok kiseonika u organizam.

5:00 do 7:00

U ovo vreme debelo crevo je aktivno, a toksini koji su tokom noći profiltrirani i razgrađeni polako odlaze iz tela. Ako se probudite u ovo vreme, to znači da ste jeli prekasno ili da imate naviku da jedete lošu i nezdravu hranu prepunu raznih štetnih materija.

