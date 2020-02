Šta kažu svetski stručnjaci – kakav je uticaj alternativa na zdravlje pušača

Iako alternative kao što su uređaji koji zagrevaju duvan i elektronske cigarete nisu bez rizika, oni predstavljaju bolju opciju

Prelazak sa tradicionalnih cigareta koje sagorevaju duvan na pomenute alternative značajno će uticati na smanjenje oboljevanja pušača od raka pluća zahvaljujući smanjenju unosa toksičnih materija u organizam, jedan je od zaključaka medicinskih eksperatana na Međunarodnoj konferenciji smanjenja štete (International Harm Reduction Conference) održanoj ovog meseca u Parizu.

Onkolog Piter Harper je, između ostalih, objasnio da alternative pušenju nisu bez rizika i da “niko ne tvrdi da su one u potpunosti bezbedne, ali postoje benefiti u prelasku na manje štetne proizvode”. “Ova promena može da eliminiše glavni uzorčnik oboljenja od raka pluća, rekao je Harper. Isto je podvukao i predsednik Udruženja za borbu protiv raka u Rusiji, David Zaridze, koji kaže da alternative mogu da redukuju broj obolelih od ove vrste maligniteta.

"Preventiva bazirana na naučnim dokazima je najpametniji način da se redukuje smrtnost uzrokovana štetnim navikama, poput pušenja, ali i alkohola”, naveo je Zaridze.

Stručnjak za javno zdravlje Laura Rosen, profesorka na Univerzitetu u Tel Avivu saglasila se da ne postoje studije bazirane na dugoročnim efektima korišćenja elektronskih cigareta i drugih uređaja koji ne sagorevaju duvan, ali da se na osnovu dosadašnjih rezultata može očekivati manji uticaj na oboljevanje od kancera nego što je to slučaj sa tradicionalnom upotrebom duvana.

Prespitivanje strategije Svetske zdravstvene organizacije

Na nedavno održanoj konferenciji Harper je izrazio neslaganje sa strategijom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u vezi sa pušenjem koja, prema njegovom mišljenju, zastupa isključivo farmakološke terapije sa medicinskim nadzorom. “Ne mogu da se saglasim sa tim”, dodao je. Eksperti ističu da je takav pristup omanuo u preko 80 odsto slučajeva i da su se pušači vraćali cigaretama nakon kratkog vremena. Rosen dodaje da, po njenom mišljenju, farmaceutske kompanije zarađuju mnogo novca na proizvodima za odvikavanje od pušenja „zbog čega u velikoj meri pušači pate zbog nedostatka manje štetnih alternativa koje im, između ostalih, pomažu da ostave cigarete“.

Dostupnost informacija ključna za manje štetne opcije

Tokom prošle godine u javnosti se podigla velika debata o uticaju elektronskih i drugih nesagorevajućih alternativa pušenju dostupnih na tržištu, a prvi značajan korak u regulisanju ovih proizvoda napravila je Američka agencija za hranu i lekove (FDA) koja je svim proizvođačima dala rok da do maja 2020. godine podnesu zahtev za komercijalizaciju svog proizvoda, zajedno sa specifikacijom uređaja i naučnim dokazima. Do sada je od strane FDA za prodaju na američkom tržištu autorizovan samo IQOS proizvođača Filip Moris, koji zagreva a ne sagoreva duvan i emituje do 95 odsto manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Kurir