NAJVEĆA RADOST POSLE NEPLODNOSTI ZBOG KARCINOMA: Ova beba je jedinstvena u istoriji medicine

Mnoge pacijentkinje obolele od karcinoma rizikuju neplodnost ako se podvrgnu hemoterapiji, piše Lepa & Srećna.

Kada se to dogodi ženama koje još nisu rađale, izbor između terapije koja može da spasi život i budućeg potomstva dovodi do gotovo nepodnošljive neodlučnosti. Slučaj koji je opisan 19. februara 2020. godine u stručnom časopisu "Anali onkologije" mediji prenose kao važnu vest o revolucionarnoj medicinskoj tehnici. Naime, reč je ženi staroj 29 godina koja je morala da bude podvrgnuta hitnoj hemoterapiji zbog karcinoma dojke. Pre toga su uzete nezrele jajne ćelije, koje su - po prvi put u istoriji medicine - podvrgnute veštačkom procesu sazrevanja van jajnika. Zatim su zamrznute, a kada je - pet godina kasnije - pacijentkinji dijagnostifikovan sterilitet - sačuvane jajne ćelije su odmrznute, oplođene i embrioni vraćeni u matericu. Devet meseci kasnije, žena je rodila zdravog dečaka! Kako se navodi, po prvi put je grupa francuskih lekara kombinovala dve tehnologije - sazrevanje jajnih ćelija u laboratoriji i to uzetih iz nestimulisanih jajnika, a zatim zamrzavanje i odmrzavanje i oplodnju. Profesor Adam Bejlen sa Univerziteta u Lidsu ističe da su za sazrevanje jajnih ćelija u laboratoriji potrebna potpuno drugačija znanja i tehnike, tako da ovaj proces neće biti uskoro svuda dostupan, ali donosi novu nadu za sve žene koje su zbog borbe sa karcinomom privremeno ili trajno sprečene da se ostvare kao majke. NA SAJTU LEPA & SREĆNA PROČITAJTE JOŠ:

Kurir.rs/Lepa & Srećna/Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kurir