MODERNI TRETMANI ZA LEČENJE METASTAZE JETRE: Očekivano trajanje životnog veka pacijenata se poboljšava novim tretmanima

Jedan od najiskusnijih evropskih doktora koji mogu dijagnostikovati i lečiti metastaze na jetri je prof. dr. Güralp Ceyhan, poznati hirurg iz ACIBADEM-a. Profesor dr. Güralp Ceyhan podelio je neke detalje o tumorima na jetri i modernim tretmanima za lečenje koji su dostupni u ACIBADEM bolnicama.

Koji su najčešći tipovi tumora jetre koje dijagnosticirate danas?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Najčešći tumori s kojima se susrećemo su metastaze na jetri, pored drugih karcinoma. Najčešće se javljaju od bolesti kolorektalnog karcinoma i to kod pacijenata kojima je potreban multidisciplinarni pristup i hirurška pomoć kako bi se oslobodili metastaza. Drugi veliki deo su karcinomi jetre koji dolaze direktno iz jetre. Ovo su hepatocelularni karcinomi (HCC). Treći deo su karcinomi povezani sa žučnim protokom, unutar žučnih kanala, žučnim sistemom. Najčešći karcinomi žučnih kanala su kolangiocelularni karcinomi. To je bolest poput karcinoma gušternjače: jednom kada je dijagnosticiran, nema dobru prognozu. Što se tiče učestalosti tumora, 50 do 60 posto tumora metastazira, 20 do 25 posto su hepatocelularni karcinomi, a 10 do 15 posto tumora jetre su kolangiocelularni karcinomi.

Koji su uzroci hepatocelularnih karcinoma i karcinoma žuči?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: HCC je često povezan s hepatitisom B i C. Pacijenti sa cirozom jetre kao posledicom hepatitisa ili alkoholne bolesti takođe su skloni hepatocelularnim karcinomima. Nažalost, puno je i pacijenata koji nemaju hepatitis, cirozu, ali ipak imaju HCC. Dakle, kod ovih pacijenata ne znamo zašto ih imaju. Kod kolangiocelularnih karcinoma, do sada ne znamo kako pacijenti dobijaju ovu vrstu tumora.

Koji su simptomi raka jetre?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Kada govorimo o tumorima na jetri, većina njih je asimptomatska, tako da nemaju nikakve simptome. Kada su tumori veliki i u blizini žučnog sistema, pacijenti požute i dobijaju žuticu. Pogotovo kada postoji metastaza na jetri, pacijent to ne oseti. Mora biti jako velika i naprezati jetrenu kapsulu da bi se taj pacijent osećao nelagodno ili osećao bol. Ali to je vrlo retko; nažalost, većina tumora jetre je asimptomatska.

Postoje li skrining testovi uključeni u programe pregleda za takve vrste raka?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Najveća grupa metastaza je kolorektalna grupa i za to radimo kolonoskopiju i druge pretrage za kolorektalne metastaze koje su locirane u jetri. Za HCC postoji jedan marker, alfa fetoprotein, AFP, koji je prilično specifičan za hepatocelularne karcinome. Ali to ne radimo za svaku osobu, već samo za visoko-rizične pacijente koji imaju promene u jetri, hepatitis ili cirozu jetre. Nije baš tako specifičan kao PSA test za rak prostate.

Koji su pristupi lečenju metastaza?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Pre 15, 20 godina, pacijent s puno metastaza u desnom ili levom režnju jetre je smatran „izgubljenim“. Ali to se promenilo jer sada imamo rešenja za ove pacijente. Danas je lečenje metastaza na jetri uključuje multidisciplinarni pristup i zahteva timski rad. To znači da je hirurg važan, onkolog je važan, radio-onkolog je važan, kao i interventni radiolog. Kada ovaj tim deluje, možemo se rešiti mnogih metastaza na jetri i pacijentu možemo dati bolju prognozu.

Koje su najnaprednije hirurške tehnike koje sada koristite u ACIBADEM-u?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Velike resekcije radimo na konvencionalan način, to znači otvorene operacije. Ovo je standardno. A ono što postaje standard jeste da se sve ove intervencije rade sa laparoskopskom procedurom. To znači da operacije radimo na minimalno invazivni način i pacijent se nakon takve intervencije puno bolje i brže oporavlja. Ono što možemo ponuditi u ACIBADEM-u, a što je vrlo važno, je da u okviru jedne operacije radimo operativne zahvate i radio-interventne tretmane, sve češće koristimo i robotski-asistirane operacije, a takođe radimo i neke CT i MR pretrage u operacionoj sali. Dakle, tumor možemo identifikovati putem kompjuterskih sistema koji nas mogu voditi i tokom operacije. Jetra je u trodimenzionalnom telu, sa arterijama, venama i biosistemima. Sve je tu poput stabla i ima puno „drveća“ unutar ovog organa i ne možemo ih sve videti spolja. A ako radimo operaciju potpomognutu tomografijom, možemo izbeći rezanje više nego što nam je potrebno. I na taj način možemo sačuvati zdravo tkivo.

Koji su programi praćenja stanja nakon lečenja?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Najbolji program praćenja su magnetna rezonanca i difuzijska magnetna rezonanca sa kontrastom.

Koje su Vaše preporuke za način života za zdravu jetru?

Prof. Dr. Güralp Ceyhan: Rekao bih: nemojte piti previše alkohola, izbegavajte zloupotrebu alkohola. Alkohol je toksičan za jetru i otvara mnoga vrata za bolesti jetre. Dakle, najotrovnija i najopasnija stvar za jetru je alkohol. Ono što takođe utiče na funkciju jetre je previše masnoće, pa se ne preporučuje preterano konzumiranje masne hrane. Takođe, kombinacija pušenja i alkohola veoma loše djeluje na jetru i gušteraču. Gojaznost je takođe opasna za jetru.

