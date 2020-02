DA LI VAS BOLE STOPALA? Ovo je najefikasniji „lek“ za PETNI TRN koji deluje INSTANT!

Kada zbog predugog stajanja ili hodanje, loše obuće, ravnih tabana i previsokih štikli dođe do puknuća vezivnih niti u peti, to izaziva neprijatan osećaj trnjenja, upalu i bol u peti, odnosnu pojavu poznatiju kao petni trn. Da li se nje čovek može rešiti?

Bol koji izaziva petni trn može da bude izuzetno oštar i da ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. On može da dovede do promene hoda, pa samim tim i do dodatnih problema ne samo sa stopalom, već i sa kolenima, kukovima, leđima. Može da se operiše, ali negativna strana operacije je ta što stopalo može oslabiti nakon zahvata i što nakon operacije ne može dugo da se hoda

Šta onda uraditi da se bol u stopalima eliminiše?

Neophodno je da na nogama imate nešto što će blago i prijatno stegnuti ovaj deo stopala, što će poboljšati cirkulaciju i tako uticati na eliminaciju upala, bola i trnjenja. Da li tako nešto postoji – ANTI-FATIGUE! To su čarape za kompresiju predviđene između ostalog za kompresiju petnog trna koje omogućavaju brzo oslobađanje od bola u peti i potpetici, natečenih stopala, zglobova i brojnih drugih neprijatnih osećaja u ovom delu noge. Ove čudesne čarape pružaju stepenastu kompresiju, od skočnog zgloba pa sve do prstiju. Poboljšavaju cirkulaciju, a time i eliminišu osećaj hladnoće i trnjenja u nogama.

Da li mogu negde kod nas da se kupe? Da, naravno, i to po extra sniženoj ceni od 790 rsd– online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

foto: Promo

Nošenje se preporučuje ne samo onima koji već imaju problem, nego svima onima čije aktivnosti i čija priroda posla lako mogu dovesti do nastanka petnog trna. To su naročito oni koji dugo stoje: nastavnici, prodavači, frizeri, medicinske sestre ili bilo ko drugi koji mora dugo vremena da provede na nogama.

Čarape su napravljene od tkanine koja ne izaziva da vam se noge znoje više nego inače i nema neprijatnih mirisa. Mogu da se nose sa nekim drugim običnim čarapama, cipelama, papučama, čizmama, ulošcima, pa i dok bosi ili u papučama šetate po kući.

Možete da ih kupite ili online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 po odličnoj ceni od samo 790 rsd za 1 par!

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir