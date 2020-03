DOKTOR IZ SAD OBJASNIO KAKO PRAVILNO DA SE ZAŠTITITE DOK SPAVATE: Mnogi su se ovako zarazili koronavirusom, a nisu znali

Ljudi su pod velikim rizikom da se zaraze koronvirusom kada spavaju. Prema rečima pulmologa i istraživača iz Sijetla Brusa L. Dejvidsona to se događa prilikom aspiracije sekreta iz grla, u kojem se može nalaziti virus.

Osim vazduhom, novi koronavirus može ući u naš organizam i putem tečnosti u nosu ili grlu, da bi se kroz grkljan spustio do nižeg dela respiratornog sistema. Studije su ustanovile da barem polovina ljudi - mladih, sredovečnih i starih - udiše ostatke iz grla tokom spavanja. Što vam je san čvršći, to su veće šanse da će doći do aspiracije.

Ako imate oštećenje pluća zbog pušenja, ako gutate slinu, što svi radimo kada spavamo, veća količina sadržaja iz grla završiće u plućima. Količina udahnute tečnosti tokom spavanja sasvim je dovoljna da izazove upalu pluća - tako, zapravo i dolazi do većine upala pluća.

Zašto se onda svakog jutra ne budimo s upalom pluća?

Prvo i najvažnije, kod većine ljudi nosevi i grla sadrže zdravu bakteriju, a ne mikrobe kao što je koronavirus, koji dovodi do upale pluća. Drugi razlog zbog kog nemamo upalu pluća sve vreme je to što pluća sadrže određene ćelije koje ubijaju mikrobe koji zalutaju u njih. Treći razlog je to što zdravi ljudi imaju jak sistem koji prenosi udahnute viruse i bakterije u dušnik i spušta ih u jednjak, pa se oni gutaju sa slinom. Neki ljudi dobiju blagu dijareju od ovog virusa, jer on može zaraziti ćelije u vašem želucu.

Kada smo budni, ako slučajno udahnemo tečnost ili nešto drugo, to se iskašlje ako osoba ima normalan refleks za kašljanje i jak kašalj. Svi ovi zaštitni faktori su slabiji kod onih koji imaju bolesti pluća ili slab imunološki sistem zbog starosti.

Šta povećava rizik od bolesti?

Podložnosti infekcijama pluća i koja količina koronavirusa je završila u njima. Osobe sa slabijim plućima, koja su oštećena od pušenja ili astme i one sa slabim imunološkim sistemom, pod većim su rizikom čak i ako ih napadne mala količina virusa.

S druge strane, zdravi ljudi najčešće se mogu izboriti s malom količinom virusa ili imaju blage simptome, ali ako su izloženi većoj količini, i oni se mogu ozbiljno razboleti.

Kako smanjiti izloženost koronavirusu i tokom dana i tokom noći?

Ne prilazite ljudima i izbegavajte velike skupove, a čak i kada ste napolju, budite na distanci. Osim toga, trudite se ne provoditi mnogo vremena u prostoriji s lošom ventilacijom u kojoj je neko kašljao ili kijao.

Budite posebno oprezni ako spadate u rizičnu grupu. Nosite zaštitne maske i perite ruke i lice sapunom i toplom vodom kako biste umanjili količinu virusa koja će dospeti do vašeg lica. Prilikom pranja nemojte koristiti jake sapune koji mogu izazvati iritaciju. Osim toga, redovno duvajte nos. Perite zube i jezik i koristite tečnost za ispiranje usta jednom do dvaput dnevno.

