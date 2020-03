SUPER MOĆNA BILJKA SA VELIKIM LEKOVITIM SVOJSTVIMA: Ona je tajno oružje alternativne medicine!

Artičoka je biljka koja osvaja svojim ukusom i deo je mnogih egzotičnih jela. Ono što mnogo ljudi ne zna je to da je ona tajno oružje alternativne medicine. U medicinske svrhe se koristi svaki deo artičoke, počev od korena preko lista, pa sve do cveta. Artičoka je izuzetno hranljiva biljka, koja sadrži gotovo sve što može od hranljivih i lekovitih materija. Odličan izvor folne kiseline, a sadrži vitamine C i K. Od minerala artičoka je bogata bakrom, magnezijumom i manganom, a sadrži i puno lekovite i hranljive materije.

Snižava holesterol, lipide i šećer, odmašćuje jetru, ubrzava metabolizam i pomaže u gubitku težine. Super moćna biljka sa velikim lekovitim svojstvima:

- Smanjuje visok holesterol i trigleceride

- Smanjuje nivo šećera u krvi

- Pomaže u gubitku kilograma

- Prirodni je lek za probleme sa žuči i žučnog kamena

- Odmašćuje jetru

- Pomaže varenje

- Smanjuje pritisak

Dokazani veliki uticaj listova artičoke ima svoj domen u gastrointestinalnom sistemu, poboljšanjem rada žuči. Žuč je izuzetno važna digestivna supstanca koju stvara jetra.

Izlučuje se u tanka creva, gde razlaže masti, vitamine i pojačava apsorpciju. Svaka smetnja ovom procesu izaziva nadimanje. Kada je rad žuči inhibiran, holesterol i toksini blokiraju jetru i imaju štetan uticaj na rad. Artičoka je upravo ono što je potrebno za detoksikaciju jetre. Kao što je već pomenuto, holesterol i toksini umeju da napadnu jetru zbog lošeg načina ishrane, stresa i brzog tempa života. Ali, artičoka kao antioksidant i detoks terapija uništava loš holesterol pre nego što se stvori. Dakle, flavonoidi artičoke infibiraju biosintezu holesterola. Uzimanjem specifičnog ekstrakta polako ali sigurno se smanjuje lipoproteinski holesterol male gustine (LDL), a visoko gusti u razdoblju od 6 do 12 nedelja tretmana.

Artičoka sadrži hemijske supstance koje mogu da:

spreče mučninu i povraćanje

spreče grčeve i crevne gasove

smanje nivo holesterola

smanje sindrom iritacija debelog creva (IRB)

smanje probleme sa bubrezima

smanje zadržavanje tečnosti

spreče infekcije bešike

smanje probleme sa jetrom.

Sindrom iritacije debelog creva (IBS) je hronična bolest koju ima veliki broj ljudi i karakteriše je mučnina, povraćanje, problemi sa želudcem, bolovi u stomaku.

Artičoka smanjuje bol i grčeve u stomaku, nadimanje, gasove i konstipaciju povezane sa IBS-om nakon 6 nedelja tretmana. Ljudi koji koriste ovaj ekstrakt takođe su potvrdili poboljšanje u kvalitetu života nakon dva meseca od tretmana.

