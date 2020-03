DR NESTOROVIĆ OPTIMISTA! U najkritičnijoj smo nedelji, a nemamo veliki porast OBOLELIH! Nemamo šansu za najgori scenario

Doktor Branimir Nestorović, pulmolog u dečjoj klinici u Tiršovoj, rekao je da je on optimista kada je reč o epidemiji koronavirusa u Srbiji, iako su epidemiolozi pesimisti, kao da imamo šanse da izbegnemo najgori scenario.

Dr Nestorović je rekao da smo imali problem budući da nismo mogli da zaustavimo da se ljudi vrate iz inostranstva u Srbiju.

"Imali smo taj problem, nismo mogli da zaustavimo građane Srbije iz inostranstva da se vrate u Srbiju, ali nismo mogli da donesemo odluku da ih ne pustimo, razumem predsednika Srbije što je doneo takvu odluku", rekao je dr Branimir Nestorović.

"Svi koji se budu testirali i pozitivni su, idu u bolnicu na Sajam. Mislim da će danas u 14 sati otvoriti premijerka Ana Brnabić, ali to dobro izgleda, nije jezivo kao što su pričali. Mi smo bili za samoizolaciju, ali ljudi to ne poštuju. Epidemiolozi su pesimisti, a ja sam optimista. Ja mislim da nemamo šansu za najgori scenario, mi smo u četvrtoj nedelji, nemamo veliki porast obolelih, ljudi se prilično pridržavaju toga. Mnogo zemalja se bave tim problemom. Neke zemlje ne zatvaraju svoje zemlj, i one će jako loše proći, evo videćete. Šveđani imaju čudan sistem, oni su preuzeli sistem Južne Koreje, koji nisu ništa zatvorili, ali imaju jako malo smrtnih ishoda, ne znam koliko je taj model primenjiv na Balkanu. Ovaj virus ne voli ni jako niske, a ni jako visoke temperature. Ipak izgleda da je osetljiv na UV zrake i visoke temperature" rekao je doktor u Jutarnjem programu.

"Evo baš je jutros objavljeno da je socijalno distanciranje donelo rezultate i smanjilo broj obolelih. Nadam se da ćemo moći da testiramo 5 hiljada ljudi dnevno, ali je to teško. Naši sa medicinskog fakulteta nezaustavljivo rade, imamo fantastičnu saradnju sa doktorima iz sveta. Evo na primer, meni je jedan doktor pisao iz Južne Koreje, ne znam gde me je našao, dao mi je predlog za neki lek koji se koristi u druge svrhe, a ima efekte u borbi protiv korona virusa", istakao je Nestorović.

