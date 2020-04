AMERIČKI VIRUSOLOG: Otkriću vam VEOMA MOĆNO ORUŽJE protiv KORONE, virusa koji je 3 puta zarazniji od običnog gripa!

Američki Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC), tamošnja zvanična agencija za javno zdravstvo, decenijama je bila vodeća ustanova kada je reč o borbama sa različitim zdravstvenim krizama, ali se na opšte iznenađenje u jeku pandemije korona virusa ne oglašavaju previše.

Ipak, nedavno je direktor ove agencije i priznati virusolog Robert Redfild razgovarao sa medijskom kućom NPR o teškoj situaciji koja je zadesila SAD, ali i čitav svet, te je izneo svoje viđenje stvari.

Doktor Redfild istakao je da su medicinski eksperti i naučnici mnogo naučili u proteklim mesecima o novom virusu, a da se jedno od ključnih saznanja odnosi na njegov transmisiju.

"Korona virus ima sposobnost da se prenosi daleko lakše od običnog sezonskog gripa. Verovatno je sada zarazniji tri puta više od gripa", otpočeo je on, dodajući da je problme što značajan broj ljudi uopšte nema simptome.

"Čak 25 odsto građana može da ne pokazuje simptome. To je važan faktor, jer imamo pojedince koji možda nemaju simptome, ali mogu da nesvesno šire zarazu. Naučili smo da u stvari upravo oni doprinose transmisiji. Čak i oni koji dobiju simptome, mogu da prenose virus, čak i 48 sati pre nego što se prvi simptomi pokažu. To objašnjava zašto se virus lako širi širom zemlje. Imamo asimptomatske nosioce i imamo pojedince koji prenose virus 48 sati pre nego što postanu simptomatski", objasnio je.

Redfild kaže da zaštitne maske možemo da posmatramo iz dva ugla - kao nešto što nas štiti od potencijalnih drugih zaraženih, ali i kako nešto što druge štiti od potencijalno zaraženih nas samih. Ipak, upozorava da juoš uvek ne postoji dovoljno naučnih podataka da se utvrdi konačna efikasnost maske.

On dodaje i da većina respiratornih virusa varira sezonski i da je za očekivati da Covid-19 počne da opada kako bude odmicalo proleće i budemo ulazili u ranu letnju sezonu, ali da nam ostaje da sačekamo i vidimo.

Ovaj stručnjak je dodao i da je najmoćnije oružje u borbi protiv pandemije i dalje socijalna distanca.

"Zahvalio bih se svima koji su ovo shvatili i praktikuju agresivnu socijalnu distancu. Za one koji još uvek ovo ne shvataju, sada je trenutak da to promene. Ovo nije mala preporuka na parčetu papira. Ovo je veoma, veoma moćno oružje protiv korona virusa. Ovaj virus ne može tako lako da pređe sa osobe na osobu. Treba da budemo blizu. Treba da budemo u okviru jednog metra od osobe. Potrebno je, dakle, samo da se distanciramo, a ako to uradimo virus ne može da se održi i nestaće", savetuje Redfild.

On je istakao i da smo kolektivno kao svet malo ulagali u javno zdravstvo i da je ovo trenutak u kome to mora da se promeni. Takođe, zaključio je da će naredna 24 meseca virus svakako biti sa nama u manjoj ili većoj meri i da bi trebalo da praktikujemo socilajnu distancu i kada vrhunac pandemije prođe.

"Na kraju svega, većina nas koji dobijemo infekciju verovatno će se oporaviti. Većina ljudi - gotovo 98, 5 odsto, možda i 99 odsto se oporavlja. Izazov su stariji, ranjivi, oni sa hroničnim bolestima ili teškim medicinskim stanjima prilikom čega je ovaj virus pokazao značajnu smrtnost", zaključio je Refild.

