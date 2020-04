SAČUVAJTE VID KADA RADITE OD KUĆE: Primenite ova PRAVILA dok sedite ispred računara!

Dok su zbog sprečavanja širenja korona virusa mnogi prisiljeni da ostanu kod kuće, pokazalo se da ljudi piju više alkohola, nezdravije se hrane i imaju više problema sa spavanjem.

Takođe, istraživanje sprovedeno na 500 osoba otkrilo je i da sve više njih ima probleme sa mišićima, kostima, ligamentima i tetivama. Više od polovine anketiranih izjavilo je da osećaju bolove koje ranije nisu imali - posebno u vratu, ramenima i leđima.

Takođe se ispostavilo da je malo onih koji se i u ovoj situaciji pridržavaju navika odranije: 60% kaže da vežba mnogo manje nego inače, trećina je prestala da pazi na zdravu ishranu, a primećeno je i to da su ljudi iscrpljeni više nego inače i da spavaju manje i lošije jer su zabrinuti zbog novonastale situacije.

Većina ispitanih požalila se na to da u poslednje vreme radi više nego inače, bez uobičajenih smena i bez fiksnog radnog vremena, zbog čega im je veoma teško da balansiraju između posla i privatnog života i porodice.

Ljudi koji rade od kuće istovremeno se suočavaju sa brojnim fizičkim i mentalnim izazovima s kakvima se društvo još nikad dosad nije srelo. Zato je jako važno da poslodavci prepoznaju da su oni i dalje odgovorni za dobrobit svojih zaposlenih, bez obzira na to što oni sad fizički nisu u firmi.

Važno je da vodite računa o očima

Pošto sa računarima trenutno najviše drugujemo, ovog puta donosimo važne savete koliko o vidu posebno treba voditi računa.

Stručnjaci kažu da izlaganje plavoj svetlosti (koju emituju ekrani telefona i računara) može da poveća rizik od oštećenja vida, kao i san, i da produži vreme koje nam je potrebno da zaspimo. Evo kako da smanjite njen uticaj ako većinu radnog dana provodite pred ekranom.

Odmaknite se oko 30 cm od ekrana

Ispružite ruku i šaku - udaljenost od očiju do vrha prstiju je udaljenost na kojoj bi ekran trebalo da bude od ruku da se smanji loš uticaj na oči.

foto: Shutterstock

Pravilo 20-20-20

Svakih 20 minuta pogled usmerite bar šest metara dalje od ekrana na minimum 20 sekundi.

Visina ekrana

Visina ekrana isto ima veliki uticaj na naprezanje očiju. Istraživanje je pokazalo da je bolje da je postavljen više od nivoa pogleda.

foto: Shutterstock

Osvetljenje

Svetlo ekrana podesite tako da ne blešti i izbegavajte druge izvore svetlosti poput jakog svetla s prozora. Navucite zavese ili spustite roletne (ali ne toliko da je u prostoriji potpuni mrak, već samo da priguši jaku svetlost spolja), a sijalice u stonim lampama neka budu manje snage i intenziteta.

foto: Shutterstock

Na ekran zalepite papirić na kojem piše TREPĆI

U jednom minutu trepnemo i do 20 puta, a da toga nismo ni svesni. Dok gledamo u ekran, to se smanjuje na samo tri do pet treptaja u minutu, zbog čega naši suzni kanali nisu dovoljno vlažni, a samim tim ni oko. Poruka na monitoru na kojoj vam piše da trepnete trebalo bi da vas podseti da češće svesno trepćete. Jednostavno je i dokazano deluje.

foto: Shutterstock

Kvalitet ekrana

Obično je najnoviji telefon i najbolji, ali ne i za oči. Tako je npr. „ajfon X“ za 20 odsto svetliji od „ajfona 6“ i emituje više plave svetlosti, što je stopostotno povećavanje štetne izloženosti plavom svetlu.

Stručnjaci kažu da se ne treba skroz osloniti na „noćni mod“ ili „plavu nijansu“ na uređajima, jer to nije dovoljno za suzbijanje uticaja plave svetlosti i dokazano nije bolje za spavanje od normalnog svetla, pa je zato preporuka stručnjaka da, kad god je to moguće, treba izbegavati gledanje u ekrane nakon zalaska sunca.

Kurir.rs, Foto: Shutterstock

Kurir