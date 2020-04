TEŠKE SITUACIJE NAS ZBLIŽAVAJU! 5 važnih stvari koje smo naučili u izolaciji!

Inicijativa „Ostani kod kuće“ dodatno nas je zbližila s ukućanima, otvorila put ka novim hobijima i naučila da brinemo o drugima i pomažemo im, da se radujemo stvarima koje do sada možda nismo toliko cenili.

foto: Shutterstock

Iz ove situacije naučićemo dosta novih lekcija koje će uticati pozitivno na naš budući život i odnos prema ljudima, ali i sebi, brinućemo više o zdravlju, ali i shvatiti koliko je dragoceno druženje s najdražima.

1. Uvek imamo vremena, samo ga treba bolje iskoristiti

Sad kad vremena imamo malo više nego inače, svi smo nekako željni upijanja sunca na terasi omiljenog kafića, šetnje gradom i drugih zabavnih aktivnosti.

Ranije nismo imali previše vremena za to jer smo bili pretrpani obavezama čije obavljanje nije moglo da sačeka. Sada nas je inicijativa „Ostani kod kuće“ naučila da uvek ipak možemo da nađemo vremena za sve, samo moramo da naučimo prioritete i da organizujemo aktivnosti na pravi način. I naravno, da mnogo više uživamo u sadašnjosti.

foto: Shutterstock

2. Porodična druženja mogu biti vrlo zabavna

Stalni boravak kod kuće otvorio je vrata brojnim eksperimentima kada je u pitanju druženje s porodicom, a pronašli smo i neke nove načine kako zajedno da provedemo vreme i da se svi skupa zabavimo - od društvenih igara, preko gledanja filmova, pa sve do vežbanja i zezanja i podsećanja na neke stare uspomene, porodična druženja zaista nikad nisu bila posebnija i lepša.

3. Testiranje novih recepata

Već smo pronašli mnogo šala na internetu koje govore o tome da ćemo iz ove „karantin situacije“ svi izaći kao sjajni kuvari. Upravo ovo vreme nas uči da se ne treba plašiti novih stvari, novih iskustava, ali ni - novih recepata. Zato pripremajte jela koja do sada nikada niste pravili, igrajte se namirnicama i spremanje doručka, ručka, večere i užine neka bude uživanje. A da bi bilo zabavnije, u sve to možete uključiti i druge ukućane. Najmlađi će vam biti veoma zahvalni na tome.

foto: Shutterstock

4. Shvatamo koliko su važne solidarnost i empatija

Svi disciplinovano ostajemo kod kuće jer želimo da sačuvamo svoje zdravlje i zdravlje cele porodice, pa nas je to nateralo da na neke naše navike gledamo na malo drugačiji način. Apel „Ostani kod kuće“ nas je podsetio koje su stvari na ovom svetu zaista najvažnije, a to su porodica, prijatelji, zdravlje, buđenje empatije i solidarnosti i širenje pozitivnih emocija. Naučio nas je kako da cenimo sitnice koje možda do sada nismo primećivali i da uživamo u svakom danu i satu i u svemu što imamo. Nadamo se da ovu lekciju nećemo nikada zaboraviti.

foto: Shutterstock

5. I najvažnija lekcija: Zdravlje je zaista naše najveće blago

Svest o našem zdravlju nikada nije bila pod većom lupom nego sada. Briga o sebi trebalo bi da bude prisutna tokom celog života i zaista je važno da se uvek brinemo o sebi, da se trudimo da se hranimo što zdravije, jačamo imunitet, biramo organske, domaće i zdrave namirnice. Takođe, bitno je da se što više krećemo, kao i da se družimo s ljudima koje volimo i koji nam prijaju i organizujemo sve one aktivnosti u našem nedeljnom planeru koje nas raduju, a za koje možda nismo imali vremena da bismo u potpunosti zdravi i srećni.

foto: Shutterstock

Kurir.rs

Foto: Shutterstock

Kurir