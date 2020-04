PRAVILNO IH NANOSITE I NE ŠTEDITE: Greške koje pravimo sa dezinfekcionim sredstvima

Nakon zvaničnih uputstava vezanih za zaštitu od koronavirusa mnogi su se snabdeli raznim dezinfekcionim sredstvima.

Ali ono što možda ne shvatate jeste da, baš kao što je slučaj sa sapunom i vodom, postoje ispravni i pogrešni načini njihovog korišćenja.

Ovo su najčešće greške koje ljudi s njima prave:

Zanemarujemo pranje ruku vodom i sapunom

Sredstvo za čišćenje ruku ne bi trebalo da se koristi ako su ruke zaprljane. Zapamtite, ništa ne čisti ruke bolje od vode i sapuna, a sredstvo za dezinfekciju bi trebalo da se koristi samo ako nemate pristup lavabou ili kadi.

Pogrešno nanošenje

Još jedna greška je ta što ljudi njime u potpunosti ne prekrivaju ruke. Važno je da se dezinfekciono sredstvo, osim na dlanove, stavi između prstiju, kao i ispod noktiju, da bi se ravnomerno rasporedilo i doprlo svuda. Stručnjaci kažu da se ono nanosi isto kao sapun.

Preterivanje s količinom

Sredstva za dezinfekciju ruku ne ubijaju samo loše bakterije nego i dobre, što može da iziritira kožu. Zato se predlaže hidratizacija ruku kremom odmah nakon upotrebe dezinfekcionog sredstva.

Ne čekamo da se osuši

Još jedna česta greška koju ljudi prave prilikom upotrebe sredstva za čišćenje ruku jeste ta što ga ne utrljaju do kraja, tačnije dok se ne potpuno ne osuši.

Ne koristimo dovoljnu količinu

Zbog nestašice dezinfekcionih sredstava na tržištu ljudi često stavljaju manje količine da bi im što proizvod duže trajao. Međutim, to može dovesti do toga da sredstvo neće obaviti svoj posao do kraja. zato ne štedite na njemu - zbog vašeg zdravlja.

