NEMOJTE SE ZAVARAVATI! Evo koliko dugo deluju sredstva za dezinfekciju ruku!

U vreme pandemije koronavirusa jedno od često postavljanih pitanja je koliko dugo deluje sredstvo za dezinfekciju ruku nakon što se nanese.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti tvrdi da je jedan od najboljih načina zaštite korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku koje sadrži 60 odsto alkohola. Ipak, treba znati da to sredstvo ne deluje dugo i da pranje ruku vodom i sapunom treba svakako da bude prvi izbor.

Istina je da su dezinfekciona sredstva na bazi alkohola dobra alternativa za sapun i vodu, ali prilikom pranja ruku doslovno uklanjate nečistoće, koje završavaju u odvodu, dok sredstva za dezinfekciju ubijaju sve što se nalazi na rukama u tom trenutku.

Ipak, uskoro ćete sigurno dodirnuti neku kontaminiranu površinu, pa će ruke opet biti prljave. Zato nakon pranja ili dezinficiranja ne mogu biti čiste duže od nekoliko minuta.

Dakle, kad očistite ruke na bilo koji od dva načina, one neće dugo ostati čiste pa ih zato toga pre dodirivanja lica ili jela ponovo operite ili dezinfikujte, čak iako ste to uradili 20 minuta ranije. Kad to radite, očistite celu površinu ruku. I zapamtite, džaba vam dezinfekcija ruku ako su one vidno prljave.

