DR TEA KEPČIJA MEDIĆ O ZAŠTITI KOŽE: Sunčajte se pametno!

Ako je neko do desete godine izgoreo više od tri puta, ima mnogo više šansi da mu se dijagnostikuju neželjene promene, pa i karcinom

Pravilno izlaganje suncu važno je od najmanjeg uzrasta - danas više nego ikad, jer naš DNK nije u stanju da prati promene klime. Udvostručena je pojava raka kože, ali sreća je što se sve više ljudi u ovom periodu javlja na pregled kod dermatovenerologa.

To i vama savetujemo, bez obzira na to da li imate neke tegobe ili ne. Ponašajte se racionalno i pametno, isplatiće vam se: dobićete adekvatne savete kako da pravilno negujete svoj tip kože, stručnjak će obratiti posebnu pažnju na vaše mladeže.

- Prevencija je najbolji način lečenja - poruka je dr Tee Kepčije Medić, dermatovenerologa u Domu zdravlja Novi Sad.

foto: Privatna Arhiva

SVE MOŽE DA SE POPRAVI Zbog čega se još javljaju pacijenti?

- Dolaze zbog osipa, za koji krvna slika otkriva da je virusnog porekla. Nije specifičan na samoj koži. Muče ih i ujedi insekata, alergije na biljke i sunce i slične tegobe.

Mnogi osip vezuju za alergije.

- Neke od tih promena zaista jesu alergije. Treba znati da postoji nekoliko alergija na sunce, a najčešća je polimorfna svetlosna erupcija, što znači da ima više oblika. Javlja se u vidu čvorića, bubuljica, mehurića, mrljica na otkrivenim delovima tela kao što su lice, vrat, dekolte, ruke, a nekada i na stopalima.

Šta im je zajedničko?

- Javljaju se obično nakon 12 sati od izloženosti suncu. Upravo se ove alergije najuspešnije leče prevencijom. Naime, ako ste već imali ovakve promene na koži, trebalo bi da je negujete upotrebom krema sa maksimalnim zaštitnim faktorom i kada ima i kada nema sunca.

Postoje li i druge alergije na sunce? - Klasične urtike, promene koje liče na ubod komarca, javljaju se brzo nakon izlaganja suncu, posebno kod onih osoba koje to naglo čine, bez prethodnog postepenog izlaganja zbog obaveza na radnom mestu, u kući... Ima ih i na izloženim i na neizloženim delovima tela, 15-20 minuta posle izlaganja suncu, a poremećaji su rezultat pada imuniteta.

VAŽNA JE REHIDRATACIJA Ko je najugroženiji?

- Promene na koži su sve češće jer je UV zračenje sve intenzivnije. Posebno se javljaju kod ženske populacije starosti između 15 i 35 godina. UVA zraci prodiru duboko u kožu, oštećuju ćelijske strukture koje imaju reparatorni mehanizam. Ali greške mogu da se poprave samo do određenog nivoa.

Kako deluju UVB zraci?

- Prodiru kroz površinski deo kože, od njih zavisi da li ćemo da izgorimo ili ne.

Kako dermatolog može da pomogne?

- Na najbolji način će da interveniše, smiri tegobe, da savet za dalje ponašanje. Nekada su dovoljni samo gel ili mast koji će smanjiti upalu, ali nekada je potrebna ozbiljna terapija, lekovi, injekcije. Sve zavisi od kliničke slike.

Šta treba da znamo?

- Postoje sredstva koja ublažavaju opekotine, a savetuje se i da kada dođemo s plaže ili posle izlaganja suncu na drugom mestu, posle tuširanja ili kupanja koristimo sredstva koja rehidriraju i neguju kožu. Blage upale kože umiriće aloja vera, pantenol, kamilica. Ako je koža veoma upaljena, boli i peče, ne treba se izlagati suncu narednih nekoliko dana.

BRATITE PAŽNJU!

Od rođenja do treće godine deca ne bi trebalo uopšte da se sunčaju, već da budu u hladovini, zaštićeni kapicom, majicom, kremama za sunce. Kremu treba naneti pola sata pre boravka napolju, staviti je ponovo nakon sat i po, iako na pakovanju uglavnom piše da drže dva do tri sata. Suncu se na plaži samo u najminimalnijim količinama sme izlagati posle 10 ujutro, pa sve do 17 sati. To podrazumeva ulazak u more (reku, bazen) i brisanje - sve zajedno sat i po tokom dana.

MOĆNA PODRŠKA

Biljni ekstrakti se u nezi lica koriste od davnina, posebno ekstrakti cveta kamilice i nevena. Dobrodošli su ako imate osetljivu kožu, a ne treba da zaboravite ni na aloja veru. Bogata je polisaharidima, vitaminima, enzimima i fitosterolima, amino-kiselinama i mineralima. Posebno se proizvodi sa alojom preporučuju za regeneraciju kože posle depilacije, sunčanja ili brijanja.

(Branka Mitrović, Foto: Profimedia)

Kurir