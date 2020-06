NAUČNICI DOŠLI DO ZASTRAŠUJUĆIH PODATAKA! Korona virus izaziva ovu strašnu hroničnu BOLEST?!

Nova saznanja u vezi sa posledicama oboljevanja od korona virusa zabrinula su naučnike.

Naime, kako su u petak upozorili eksperti iz oblasti nauke, kovid-19 po svoj prilici izaziva dijabetes kod ljudi koji ga pre zaražavanja nisu imali.

Ovaj zaključak objavljen je u New England Journal of Medicine, a do njega se došlo nakon posmatranja grupe pacijenata zaraženih virusom. Pacijente su posmatrali vodeći eksperti iz oblasti dijabetesa. Međutim, i dalje nije potpuno jasno na koji tačno način ovaj virus izaziva dijabetes.

Ono što se u istraživanju pokazalo je da ACE-2, protein korona virusa koji mu olakšava da uđe u ljudske ćelije, ne zahvata samo pluća već i organe i tkiva poput pankreasa, tankog creva, masnog tkiva, jetre i bubrega.

Načnici veruju da, ukoliko virus uđe ovim putem u organizam, izaziva višestruke i kompleksne disfunkcije metabolizma ugljenih hidrata. I inače se već godinama zna da česte infekcije virusima mogu da predskažu veću mogućnost oboljevanja od dijabetesa tipa 1

Frančesko Rubino, profesor sa King's koledža u Londonu i jedan od autora ovog istraživanja, kaže da je moguće da su ti pacijenti imali sklonost ka dijabetesu koju je kovid-19 pospešio, ali i da možda neki od njih nisu znali da već imaju dijabetes.

- Očito, postoji mogućnost da su neki od njih otkrili tek u bolnici da boluju od dijabetesa, ukoliko to nisu ranije proveravali. Infekcije dodatno povećavaju nivo šećera. Međutim, sve i da je tako, broj pacijenata koji su istovremeno zaraženi i virusom i dijabetesom mnogo je veći od broja pacijenata koji su bolesni recimo od sezonskog gripa i dijabetesa istovremeno - kaže on.

Ono što se još zna je i da korona virus svakako pogoršava stanje kod pacijenata koji su već oboleli od dijabetesa.

