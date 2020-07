LEKAR STAVIO 6 MASKI ODJEDNOM I POBIO SVE TEORIJE ZAVERE! Evo šta se dešava sa novoom kiseonika u krvi ako nosimo masku

Lekar iz Dablina Majtju Otuatejl snimio je video na Tviteru, kako bi porekao sve priče da maske smanjuju kiseoni, i dokazao da ne postoji način da se uz nošenje maski smanjuje nivo kiseonika u krvi, pa sve i da nosite šest maski odjednom.

"Pacijenti me stalno pitaju da li nošenje maski smanjuje nivo kiseonika u organizmu, a to me pitaju zbog onoga što čitaju na društvenim mrežama. Prekrivanje lica maskom ne smanjuje nivo kiseonika. Stavio sam šest maski na lice, a to nije imalo nikakvog efekta na nivo kiseonika u mojoj krvi", prokomentarisao je on uz snimak.

Stručnjaci su jedinstveni da, dok se ne dođe do odgovarajuće vakcine, jedini lek koji imamo protiv korona virusa preventiva, a ona se sastoji u nošenju maske, održavanju odstojanja od drugih i pranja ruku.

Kurir.rs

Kurir