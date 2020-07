ČUDA U VREME PANDEMIJE: Mali heroj velike bolesti

Bračni par Şengezer sa svojim sinom, tri godine starim Kuzey-om, koji žive u Adani, potražili su pomoć lekara zbog temperature koje je dete imalo. Porodica je otišla u bolnicu Acıbadem Adana, gde je na temelju urađenih analiza njihovom sinu, Kuzey-u, postavljena dijagnoza “akutne limfoblastne leukemije” i od tada je počeo pravi maraton. Akutna limfoblastna leukemija, koja se skraćeno piše ALL, je jedna vrsta raka krvi i koštane srži. Ona nastaje u koštanoj srži i zahvata bela krvna zrnca. To je najčešća vrsta raka u djetinjstvu. Simptomi se karakterišu iznenadnim početkom, a ALL rapidno napreduje. Za pacijente kojima je postavljena dijagnoza ALL-a, brzi početak lečenja je od ključnog značaja za sprečavanje napredovanja bolesti.

Profesor Bülent Antmet, direktor Pedijatrijskog centra za koštanu srž u bolnici Acıbadem Adana i njegov tim počeli su odmah lečenje malog Kuzey-a. Prvo je Kuzey primao hemioterapiju, ali mu je bila potrebna transplatacija koštane srži – jedina mogućnost lečenja ALL-a. Portaga za odgovarajaćom koštanom srži je prvo počela u Nacionalnoj banci koštane srži TÜRKÖK, a zatim širom sveta.

Davalac koji je odgovarao (90%), Andreas, koji živi u gradu Chania na ostrvu Kritu u Grčkoj, pronađen je u aprilu 2020. Međutim, koštana srž se nije mogla dobiti jer su svi letovi bili otkazani zbog pandemije izazvane korona virusom.

Ministarstvo zdravlja je podržalo napore banaka matičnih ćelija u Istanbulu i Atini, te se tako, na osnovu posebnog odobrenja, koštana srž mogla uzeti od 35-togodišnjeg davaoca koji živi na Kritu i prebaciti avionom prvo u Istanbul, pa onda u Adanu, kopnom.

Matične ćelije su se čuvale na -1700 C, a zatim transplantovane Kuzey-u u postupku koji je trajao 1,5h a koga je 20. maja obavio profesor pedijatrijske hematologije i onkologije, dr Bülent Antmen i njegov tim, u bolnici Acıbadem Adana, nakon što je davalac stavljen u karantin i imao negativan test na Covid-19.

Pošto je nakon transplantacije ostao u bolnici 2 meseca, Kuzey je otpušten početkom jula kao zdrav. Imajući u vidu rizik od vraćanja bolesti, dr Bülent Antmen i njegov tim će pratiti Kuzey-a tokom 3 godine.

