PODMUKLA BOLEST OD KOJE JE PREMINULA ISIDORA BJELICA! Sve o raku jajnika, TIHOM UBICI, a ovo su simptomi!

Rak jajnika, od kojeg je ima najvišu stopu smrtnosti od svih ginekoloških karcinoma i na sedmom je mestu po smrtnosti od svih karcinoma koji pogađaju žene.

U svetu se godišnje registruje 250.000 novih slučajeva, a 140.000 žena izgubi bitku s bolešću.

Ukoliko se rak jajnika otkrije na vreme, procenat petogodišnjeg preživljavanja se značajno povećava:

Rani simptomi karcinoma nisu specifični, pa se često propuste, zbog čega se bolest uglavnom dijagnostikuje u poodmaklom stadijumu, kada su izgledi za izlečenje mali. Obratite pažnju na sledeće simtome:

DNK TESTIRANJE

Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj raka jajnika kao što su godine života, broj trudnoća, porodična istorija raka dojke, jajnika, debelog crijeva ili rektuma, dugoročna upotreba terapije zamjene hormona i gojaznost.

Jedan od faktora rizika je i genetska predispozicija - u 10-15 odsto slučajeva bolest se razvija pod uticajem mutiranih BRCA1 i BRCA2 gena. Prisustvo ovih mutacija nije ograničeno samo na pacijentkinje sa porodičnom anamnezom i mlađeg doba.

Stoga se testiranje ovih mutacija ne smije ograničiti samo na žene sa pozitivnom porodičnom istorijom ili žene u mlađem životnom dobu.

Ukoliko se kod zdrave žene konstatuje mutacija spomenutih gena, to ne mora da znači da će se razviti karcinom, ali s obzirom na visoki rizik, ovo saznanje je od velikog značaja za preventivno delovanje.

Za žene kojima je postavljena dijagnoza raka jajnika, određivanje BRCA statusa je od velike važnosti radi donošenja pravovremene odluke o adekvatnoj terapiji, bez obzira da li imaju BRCA mutaciju u vrijeme postavljanja dijagnoze.

Nažalost, veliki broj žena sa uznapredovalim karcinomom jajnika imaće relaps bolesti, pa je bitno imati uvid moguće terapijske opcije, kako ističu stručnjaci.

PROGNOZE ZA OPORAVAK Stope petogodišnjeg preživljavanja uz lečenje u stadijumu I iznose od 70 do 100 odsto u stadijumu II od 50 do 70 odsto, u stadijumu III od 15 do 35 odsto i u stadijumu IV od 10 do 20 odsto. Prognoza je lošija kad je histološki stepen tumora veći ili kad se operacijom ne može u potpunosti odstraniti vidljivo tkivo. U tom slučaju je najbolje kad se zahvaćeno tkivo može smanjiti na manje od centimetar prečnika.