10 PREDNOSTI VITAMIN C SERUMA: Uz pomoć ovoga, mladalački izgled moguć je u svakoj starosnoj dobi!

Ako želite da izgledate dobro kao u vašim 20-tim čak i u vašim 40-tim, treba da učinite nešto drugo sem da se molite vašim dobrim genima. Sledite put kojim idu mnoge poznate ličnosti kao što su modeli „Victoria’s Secret “, Adriana Lima i Alessandra Ambrosio, koje se oslanjaju na serum vitamina C koji im pomaže u održavanju njihovog mladalačkog izgleda.

Idealan je za žene svih uzrasta i tipova kože, a prednosti nege kože serumom Vitamina C su brojne, počevši od najpopularnije – pomaže smanjenju pojave bora.

1. Promoviše proizvodnju kolagena

Najveći problem svih žena su bore. Ali umesto da se prepustite ponoru starenja, redovnom upotrebom proizvoda bogatih vitaminom C i E kao najmoćnijih antioksidanata, kao i Ferulinskom kiselinom, možete uspešno da se borite protiv bora. Ovo se dešava zbog izobilja vitamina C moćnim antioksidansima, što pomaže da se poveća proizvodnja kolagena, a tako se popunjavaju bore. Kao rezultat možete uočiti da imate mladalački izgled kože bez potrebe za skupim i potencijalno rizičnim kozmetičkim tretmanima!

2. Štiti kožu od oštećenja prouzrokovanih suncem

Pored svojih prednosti u pogledu zadržavanja mladalačkog izgleda, vitamin C je takođe odličan za zaštitu vaše kože od oštećenja – posebno od sunčevog UVA i UVB zračenja. Ovo je tako zato što je vitamin C antioksidans, pa na taj način prirodno pomaže jačanju kože kako bi bila imuna na štetne uticaje. Naravno, vitamin C ne treba smatrati alternativom kremama za sunčanje, ali ako se kombinuje sa redovnim korišćenjem kreme za sunčanje, to zaista može učiniti čuda za vašu kožu.

3. Smanjuje vrećice i krugove ispod očiju

Vitamin C takođe pomaže da se izjednači ton kože i da se smanji pojava tamnih krugova ispod očiju. Ovo je odlično za one koji su umorni od pokušaja da prikriju tamne krugove ispod svojih očiju i žele da uživaju u mladalačkom i energičnom izgledu.

4. Ubrzava isceljenje

Istraživanja su između ostalog pokazala da visok nivo vitamina C u kombinaciji sa AloeVerom može da pomogne u ubrzavanju prirodnog procesa lečenja organizma. Ovo ga čini idealnim za upotrebu na licu kao i na drugim delovima kože, jer može da olakša zarastanje ožiljaka od akni i drugih fleka brže i efikasnije.

5. Tonira kožu

Ako patite od crvenila kože ili drugih promena boje na koži, onda vitamin C serum u kombinaciji sa Američkom leskom isto tako mogu da vam pomognu da postignete jednaku toniranost kože i bolji ten. Vitamin C serum je posebno odličan za smanjenje crvenila vaše kože.

6. Zadržava mladalački izgled kože

Bez obzira na vaš uzrast, uvek je dobra ideja da delujete preventivno kako bi izbegli bore, sitne linije i druge znakove starenja.

Vitamin C i Hijaluronska kiselina su najbolja kombinacija koja može da pomogne vašoj koži da izgleda mlađe duže vreme, ne samo stimulisanjem proizvodnje kolagena, već i izjednačavanjem i izbeljivanjem vašeg tena kože.

7. Poboljšava hidrataciju i zadržava vlažnost kože

Ako patite od suve kože, vitamin C serum je neophodan vašoj koži i lepoti. Ovo je naročito tačno ako ste u prošlosti pokušavali da upotrebljavate hidratantne kreme ali one nisu pomagale. Sa aktuelnim proizvodima vitamina C, možete da uživate u visokoj koncentraciji vitamina, što je vašem telu zaista potrebno kako bi se poboljšalo zadržavanje vlažnosti na licu kao i celokupna hidratacija.

8. Stvara sjajniju, zdraviju kožu

U prilog poboljšanju celokupnog izgleda kože, vitamin C daje i život umornoj koži, omogućavajući da izgleda zdravije, sjajnije i živopisnije. Jaka koncentracija ovog vitamina ostavlja kožu sa izgledom i osećajem ishranjenosti i revitalizovanosti.

9. Smanjuje upalne procese

Takođe, otkriveno je da vitamin C u kombinaciji sa AloeVerom predstavlja savršenu kombinaciju za smanjenje upala kože. Ovo je idealno za ljude koji imaju tendenciju da se bude ujutru sa otečenim očima ili drugim delovima kože/lica. Malo vitamin C seruma može da pomogne mnogo u ovakvim situacijama.

10. Ubrzava zarastanje opekotina

Konačno, pored zaštite vaše kože od oštećenja uzrokovanog suncem, vitamin C, Aloe i ulje Jojobe takođe mogu da budu efikasni i u pogledu zarastanja opekotina.

Koristite ga kada preterate sa suncem, a vitamini će pomoći rad na bržoj revitalizaciji, kako bi mogli da se oslobodite crvenila, svraba, neprijatnosti peckanja ili drugih simptoma koji su povezani sa opekotinama od sunca.

Ovo su samo neke od mnogih koristi vitamina C koje se odnose na vašu kožu i lice. Iako je lako da izađete i nađete losion ili kremu u vašoj lokalnoj prodavnici na kojima stoji da sadrže vitamin C, važno je da shvatite da je vašoj koži potrebna jako visoka koncentracija ovog vitamina kako biste videli rezultate.

Zbog ovoga treba da razmislite da koristite koncentrovani serum vitamina C, umesto osnovne kreme ili losiona.

foto: Promo

Zašto koristiti vitamin C serum?

Mnogi ljudi se odlučuju za tipičan vitamin C, za razliku od drugih hemijskih seruma i proizvoda za negu kože, jer je serumski vitamin C sasvim prirodan. Nema opasnosti od toga kako će vaša koža reagovati, jer nema sirovih hemikalija ili drugih sumnjivih sastojaka. Kao rezultat, serumi vitamina C su formulisani i stvoreni da budu dovoljno nežni za svakodnevnu upotrebu. Ovo se ne može reći za mnoge druge proizvode za negu kože na tržištu.

Kako da ga koristite?

Najbolji način da se koristi serum vitamina C je da se jednostavno primeni mala količina jednom ili dva puta dnevno (u zavisnosti od vrste kože) na čistu, suvu kožu. Potrebno je da se nanese pre početka nanošenja vaše šminke (dajte vremena da se osuši), ali pre korišćenja vaše svakodnevne kreme za lice (ako odlučite da je koristite). Odatle, jednostavno produžite sa vašom redovnom šminkom i negom kože.

Vitamin C serum naručite OVDE po ceni od 1.800 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 05 02 svakog radnog dana.

Foto: Promo

Kurir