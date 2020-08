VEĆINA ZBOG OVIH SIMPTOMA ZAVRŠI U HITNOJ POMOĆI! Misle da imaju SRČANI udar, a u stvari se BORE sa užasnim problemima

Napad panike potiče iz grupe anksioznih poremećaja, a on se često javlja bez ikakvog znaka upozorenja i osoba u tom trenutku veruje da će zaista umreti, izgubiti dah ili svest. Radi se o intenzivnim strahovima koji se u tim trenucima čine nepremostivi.

U toku prvog paničnog napada većina ljudi završi u Hitnoj pomoći, nakon toga posete kardiologa. Nakon što se potvrdi da nema fizičkih simptoma, niti problema preporučuje se razgovor sa psihologom, a često se kao najbolja opcija pominje kognitivno bihevioralna terapija ili jednostavna promena navika poput izbegavanja stresa, smanjenja unosa kofeina i alkohola, dovoljno sna i uvođenje pravilne ishrane.

foto: Profimedia

Ako imate problema i često vam se događaju napadi panike, iskoristite ove savete:

Zbog zastrašujućih simptoma povezanih sa napadima panike, velike su šanse da će vam se u glavi provlačiti misli o smrti, ali je važno suzdržati se i racionalno razmisliti o tome da napad panike nikada nije uzrokovao smrt. Mislite na to kako će kroz nekoliko minuta svi simptomi nestati i vi ćete ostati neozleđeni.

Pronađite stabilnu tačku Gubitak orijentacije je jedan od simptoma paničnog napada, pa je osoba često uverena kako će izgubiti svest. U tom je trenutku važno pronaći nešto što će vas podsetiti da ste na sigurnom i da ste dobro. Možete se osloniti na vrata vrata kako bi ste se podsetili da ste stabilni ili udahnuti miris omiljenog parfema... Ovo učinite kako osećaj nemoći ne bi još više nahranio vaš strah.

Osvestite simptome i negativne emocije Biti u meta poziciji nije lako, a to znači biti svestan događaja ali ga promatrati razumno, kao da se ne događa vama. Kako bi to omogućili, zapišite sve simptome koje ste prethodno prepoznali i imajte ih na umu kada se napad ponovi. Tada možete reći da "to je samo napad i proći će".

Naučite što se događa telu za vreme napada Možete se osećati kao da ćete pasti u nesvest ili da upravo doživljavate srčani udar, ali važno je znati da su svi lekari potvrdili kako nikada nisu doživeli da je osoba za vreme napada stvarno pala u nesvest ili doživela infarkt. Imajući to na umu, lakše ćete ga podneti.

foto: Profimedia

Dišite duboko i svesno Hiperventilacija je specifična za vreme napada ali to nikako ne smete dozvoliti. Uzmite papirnu vrećicu u koju ćete disati.

foto: Shutterstock

Popijte vode Postoji nešto vezano za vodu što će umanjiti jačinu napada panike, pa ćete ga lakše podneti. Vodom poprskajte lice ili u ruku uzmite kockice leda.

foto: Profimedia

Kurir