KAD JE HTEO DA USTANE IZ KREVETA, NOGE MU NISU REAGOVALE Student se zarazio KORONOM, virus napao ovaj deo tela, nije mu bilo spasa

Student na državnom univerzitetu Appalachian živro je van kampa i pohađao nastavu putem interneta kad mu je pozlilo od simptoma sličnih gripi, napisala je u utorak školski doktor Šeri Evets.

Njegova majka ga je molila da se vrati kući, budu u karantinu i testira se", rekla je doktorka.

Pozitivni test na koronu dobio je 7. septembra i bio je u karantinu deset dana pre nego su mu doktori odobrili da se vrati u školu. Njegov ujak Dejvd, koji živi nekoliko kuća dalje od njega, rekao je da je njegov nećak počeo da ima ozbiljne neurološke probleme čim se vratio na univerzitet.

"Kad je pokušao da ustane iz kreveta, noge mu nisu reagovale i moj brat ga je morao odneti do automobila i odvesti u hitnu. Doktor je rekao da je to slučaj jedan u milion, da nikada nisu videli da nešto napreduje tako brzo. Bila je to komplikacija pouzrokovana koronom, koja je umesto njegovog dišnog sistema napala njegov mozak", rekao je ujak.

Iako je korona virus prvenstveno usmeren na pluća, napada i bubrege, jetru i krvne sudove, značajan broj pacijenata prijavljuje neurološke simptome, uključujući glavobolju, zbunjenost i delirijum.

Iako su fakulteti i univerziteti u Americi postali žarišta pandemije, mladi, zdravi ljudi uglavnom su pod manjim rizikom od razvoja teških oblika COVID-19. Samo je nekoliko smrtnih slučajeva među američkim studentima povezano s virusom, uključujući igrača američkog fudbala sa kalifornijskog univerziteta.

Toni Maksi, porodična prijateljica koja je podučavala Čada Dorila u srednjoj školi, rekla je da su doktori rekli da sumnjaju da je imao prethodno neotkriveni slučaj Guillain-Barre sindroma, retkog neurološkog poremećaja u kojem imunološki sistem tela napada nerve. Mnogi virusi mogu pokrenuti sindrom, a bilo je i slučajeva povezanih s COVIDOM-19.

"Bio je zdrav, u strašnoj formi. Mršav. Mogao je pretrčati šest kilometara bez ikakvih problema. Zapravo je trčao s nama pre manje od tri tjedna. Bio je zdrav, sve do ovoga", rekao je Dejvid o svom nećaku.

Nije jasno kako je Čad obolio od virusa.

"Rekao nam je da je uvek nosio masku", dodao je David. Porodica je isključila Čada sa aparata koji su ga održavali u životu u ponedeljak u 20 sati i zamolili sve da svi nose maske jer to može nekome spasi život.

foto: Profimedia

Kurir