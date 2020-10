DA LI JE VIRUS U KOSI I BRADI, ŠTA ĆU KADA PROŠETAM PSA? Ljudi se pitaju kako da ostanu BEZBEDNI, a stručnjaci dali SVE ODGOVORE!

Stručnjaci odgovaraju na pitanja šta tačno raditi da biste bili sigurni da ste bezbedni od virusa.

Od kada je počela pandemija, većina je razvila dugotrajne i često iscrpljujuće procese dezinfekcije.

DA LI DA SE PRESVLAČIM I TUŠIRAM KAD SE VRATIM IZ NABAVKE?

Studije jesu pokazale da male čestice virusa mogu da lebde u vazduhu oko pola sata, ali to ne treba da nas preterano brine, ne morate sve da skidate sa sebe.

- Ako je čestica toliko mala da ostaje da lebdi u vazduhu, šanse da će se zalepiti za odeću su minimalne - kaže za NYTimes Linzi Mar, stručnjak za aerosole, objašnjavajući da tako male čestice zbog aerodinamike završavaju tako što lebde oko nas, a ne zadržavaju se na nama.

- Čestice prate protok vazdua oko osobe. Mi se krećemo relativno sporo. To je poput malih insekata i prašine ako auto ide razumnom brzinom, zaobilaziće kola, a ako idemo autoputem, udaraće u njih. Tako je i sa nama. Pošto se uglavnom krećemo sporo, naročito u radnjama, čestice će nas zaobići. To ne važi u slučajevima da se neko u vašoj blizini iskijao ili iskašljao - tada je već poželjno da sve stvari skinemo sa sebe, bacimo na pranje i okupamo se - objašnjava Linzi Mar.

DA LI MI JE VIRUS U KOSI ILI BRADI?

Male su šanse za kontaminaciju ove vrste. Sve i da vam neko kine na teme, teško da bi te kapljice mogle da nas inficiraju.

- Postoji ceo proces infekcije. Dakle, potrebna je određena količina virusa koja će dovesti do infekcije. Te kapljice koje dođu do vas moraju da sadrže određenu količinu virusa da bi vas inficirale. Dalje, morate da dodirnete tačno to mesto na vašoj kosi, bradi ili odeći. Već tada, količina čestica virusa je znatno smanjena. Dakle, morate da dodirnete tačno to mesto i da onda dodirnete oko, usta ili nos. Da, šanse da se to desi postoje ali su zaista minimalne. Samo održavajte distancu i ne dodirujte sluzokožu - kaže dr Endrju Janovski pedijatar koji se specijalizovao za infektivne bolesti.

KAKO DA PEREM VEŠ?

Ovde je pitanje da li ste u kontaktu sa zaraženom osobom ili ne. Rutinsko pranje veša obavljajte isto kao i uvek. Korona virus je veoma osetljiv na sapun, pa čak i ukoliko virus postoji na odeći, pranje će ga ubiti.

Izuzetak se pravi ako se brinete o zaraženoj osobi. Tada postupak ide ovako:

- Odeću zaražene osobe dodirujte rukavicama. Ne tresite je i perite je na najvišoj mogućoj temperaturi - objašnjava Linzi Mar.

DA LI SU NOVINE ILI PAKETI ZARAŽENI?

Rizik da se ovako zarazite je izuzetno mali, praktično teoretski. Ne postoje dokumentovani načini ovakvog inficiranja. Naravno, nije loše biti na oprezu. Kada otvorite paket ili završite sa čitanjem novina, operite ruke. Ako ste ipak previše uplašeni, ostavite paket da odstoji 24 časa. Tada možete da ga potpuno slobodno dodirujete bez straha od infekcije.

DA LI MOGU DA SE ZARAZIM DOK ŠETAM PSA?

- Bezbedni ste napolju. Ne postoji nikakav oblak virusa koji čeka da vas zarazi. Pre svega, čak i da se zaražena osoba iskašljala neposredno pre nego što ste naišli, taj oblak virusa se brzo razređuje na otvorenom. Stabilnost virusa je takođe potpuno drugačija u otvorenim prostorima. Sve dok ste sami i održavate distancu, bezbedni ste - kaže Lidija Moravska iz Australije, profesorka i direktorka nacionalne laboratorije za kvalitet vazduha.

DA LI TREBA DEZINFIKOVATI CIPELE?

Na cipelama mogu da se nađu bakterije i virusi, ali one nisu toliko čest uzrok infekcija. Stručnjaci kažu da, ako obuća, recimo patike, mogu da se operu, možete to da uradite. Ali ne preporučuju da đonove brišete maramica za dezinfekciju jer ćete time samo eventualni virus preneti na lice.

Ako strahujete od infekcije putem obuće, najsigurnije je da se prosto izujete pred vratima.

