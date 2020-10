Zbog prostate žrtvovaćeš izlazak na pivo s prijateljima?

Večernji izlazak sa društvom na jednu ili dve čaše piva uz pričanje zabavnih viceva i uspomena iz mladosti za mnoge je interesantno i zabavno iskustvo. Međutim, oni koji pate od uvećane prostate radije će izbegavati izlaske nego što će veći deo druženja provesti u ... toaletu. Česte i neodložne potrebe za mokrenjem praćene otežanim mokrenjem i slabim mlazom su simptomi koji su karakteristični za uvećanu prostatu. Oni izbacuju muškarca iz uobičajenog ritma života i odvlače njegovu pažnju. Gde god da ode, on je u stalnoj potrazi za toaletom. Prvi simptomi se javljaju nakon 50. godine i s godinama su sve izraženiji. S vremenom dolazi i do sve češćih ustajanja noću radi mokrenja, što muškarcu vidno pogoršava kvalitet života – on lako gubi koncentraciju i brzo se umara zbog nedostatka sna.

Laserska hirurgija prostate omogućava muškarcu da se vrati u normalnu svakodnevicu brzo, beskrvno i bezbolno. Izvodi se pomoću laserskog sistema, koji je opremljen izuzetno tankim laserskim vlaknom – ono prolazi kroz mokraćne puteve, dolazi do prostate i u zavisnosti od tipa laserskog sistema uklanja tkivo tehnikom vaporizacije, enukleacije ili vaporesekcije. Vaporizacija (isparavanje) je najneinvazivnija tehnika u laserskoj hirurgiji i zato joj specijalisti Laser Meda i daju prednost nad drugim tehnikama. A da bi se to postiglo, laserski sistem treba da poseduje specifične karakteristike među kojima je najprimarnija snaga.

Tulijum 200 vati je najsnažniji i najprecizniji laserski sistem, koji ne samo da kombinuje prednosti svih postojećih laserskih sistema već ih i nadograđuje i trenutno nema konkurencije. Samo u LASER MEDu. Kombinacija snage od 200 vati i preciznosti od samo 0,2 mm prodiranja u tkivo omogućava hirurgu da žlezdu ispari znatno brže, bez obzira na njenu veličinu, do same njene kapsule. To garantuje pacijentu kraće vreme pod anestezijom i kvalitet rezultata, a zapravo – bistar, jak i neiprekidan mlaz urina.

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA. LASER MED - 4 filijale u Bugarskoj i Srbiji, prvoklasna tehnika i 10-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir