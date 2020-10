IMATE PROBLEM SA GASOVIMA, HEMOROIDIMA, LOŠIM ZADAHOM? DOKTORI DAJU ODGOVORE: Ovih 5 pitanja ljudi guglaju jer ih je BLAM!

Doktor Stefani Tejlor odgovorila na pitanja koja sve zanimaju, a stide se da ih postave.

Ona je dala odgovor na top 5 najguglanijih pitanja vezanih za zdravlje.

1. Kako tretirati hemoroide?

Tretiranje hemoroida korisnici interneta u Velikoj Britaniji guglaju više od 12.000 puta mesečno. Oni mogu biti prilično bolni, ali u apotekama možete kupiti kreme i druge lekove protiv bolova za ublažavanje nelagode i to bez recepta. Promene u načinu života, poput zdrave ishrane, pravilne higijene i vežbanja takođe mogu pomoći u lečenju i sprečavanju ponovnog pojavljivanja hemoroida.

foto: Profimedia

2. Što prouzrokuje zatvor?

S gotovo 10.000 pretraga mesečno u Velikoj Britaniji, zatvor je takođe goruće pitanje o kojem radije ispitujete Gugl nego doktora. Uzroci su različiti i uglavnom normalne svakodnevne stvari na koje ste možda zaboravili da obratite pažnju. Često je to samo nedostatak vlakana i to se može rešiti unosom više voća, povrća i žitarica. Ako ste dehidrirani ili niste dovoljno aktivni, to takođe može dovesti do zatvora. Zatvor može biti nuspojava nekih lekova, a nažalost, ne ide vam u korist ni ako imate mentalnih problema, poput stresa ili teskobe. Ako patite od hroničnoga zatvora i trpite velike bolove, što pre posetite svog doktora opšte prakse.

3. Kako zaustaviti gasove?

Prvo i najvažnije, možete izbegavati hranu i pića koja uzrokuju gasovi, poput laktoze i složenih vlakana ili gaziranih pića. To bi trebalo smanjiti učestalost vetrova. Ako ovo ne pomogne, možda postoji netolerancija koje niste svesni, a koja bi mogla prouzrokovati uznemirenost creva ili biste mogli patiti od sindroma iritabilnoga kolona.

foto: Profimedia

4. Kako se rešti zadaha?

Pranje zuba dva puta dnevno duže od dve minute, redovna upotreba konca i vodice za ispiranje usta savršen je način da eliminišete neugodne mirise iz usta. Izbegavajte jaku i začinjenu hranu ili nosite žvakaću gumu bez šećera sa sobom. Još češće, pušenje i stroga dijeta mogu takođe biti uzroci zadaha, kao, uostalom, i celog niza drugih zdravstvenih problema.

5. Zašto ponekad "pobegne" u gaće?

Postoji grupa ljudi s visokim rizikom za slabost bešike, uključujući starije osobe, gojazne ili zavisne od pušenja. Žene nakon porođaja takođe će verovatno doživeti neku vrstu inkontinencije. Da biste izliječili stresnu inkontinenciju, možete napraviti određene promene u načinu života, poput izbegavanja alkohola i pića s kofeinom, gubitka viška kilograma i izvođenja Kegelovih vežbi za jačanje karlice.

foto: Profimedia

