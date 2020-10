KOVID-19 NE PUŠTA NI KAD INFEKCIJA PROĐE! Čak 91 procenat onih koji su preležali KORONU osećaju JEDAN simptom i kad ozdrave

COVID-19 jeste respiratorna bolest, ali ne utiče samo na pluća već i na ostale organe i to na način koji zabrinjava naučnike.

Saznanja naučnika govore o tome da COVID-19 kod pojedinih pacijenata može da značajno ošteti rad bubrega, jetre, srca i mozga. I to na duže staze. Nedavno istraživanje je pokazalo je da čak 91 odsto pacijenata koji su se "oporavili" ima barem jednu dugotrajnu komplikaciju ove bolesti, piše Best life.

Nova otkrića rezultat su istraživanja sprovedenog na 965 pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 u Južnoj Koreji, prenosi Reuters.

foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Naučnici su saopšili da je 879 ispitanika, odnosno njih 911 odsto, reklo da je ima jedan dugotrajni simptom.

Umor je bio najčešći simptom (zabilježen je kod 26 posto pacijenata), a poteškoće s koncentracijom zabilježene su među 25 procenata pacijenata, prema Korejskoj agenciji za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA).

Brojni pacijenti rekli su da imaju i psihološke probleme i dugotrajni gubitak čula ukusa i mirisa, kod pojedinih je ova posledica bila prisutna i nekoliko meseci nakon završetka bolničkog lečenja.

Rezultati istraživanja su još jedan dokaz da se mnogi koji su preležali koronu bore s dugotrajnim posledicama ovog oboljenja.

Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila da su dugotrajni simptomi poput umora, kašlja, glavobolje i gubitka čula ukusa i mirisa i dalje česti među populacijom od 18 do 34 godine i to dvije do tri nedelje nakon što su dobili pozitivne rezultate testiranja.

U istom izvještaju piše da je 40 posto pacijenata koji su preživjeli pandemiju SARS 2003. godine, koja je, takođe, bila izazvana korona virusom, pokazivalo simptome hroničnog umora koji su trajali tri i po godine nakon dijagnoze.

Agencija je zaključila da postoje sve veći dokazi dugotrajnih zdravstvenih komplikacija koje utiču na srce, pluća, mozak i mentalno zdravlje pacijenata.

Treba spomenuti i izveštaj Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz jula koji je pokazao da se 35 odsto ispitanih pacijenata nije potpuno oporavilo ni dve do tri nedelje nakon pozitivnog testiranja na virus, a mnogi su rekli da se osećaju umorno.

Pojedini stručnjaci veruju da bolest može da izazove sindrom hroničnog umora poznat kao mijalgijski encefalomijelitis.

foto: Profimedia

kurir.rsp/radiosarajevo/blic

BONUD VIDEO

Kurir