ZDRAVLJE JE UVEK NAJVAŽNIJE, ZATO REAGUJTE NA VREME: Sindrom policističnih jajnika je rešiv na prirodan način!

Mnoge žene se susreću sa problemom policističnih jajnika, ali ako se ne tretira na vreme postoji čitav niz rizika po zdravlje. Može da dođe do neredovnih krvarenja iz materice, do anemije, povećane visine triglicerida i holesterola, pa čak i do spontanih pobačaja ili steriliteta. Zdravlje uvek mora biti na prvom mestu, zato reagujte na vreme!

Predstavljamo vam Folinomel, proizvod sa posebnom medicinskom namenom, koji se pokazao delotvornim kod žena sa ovim tegobama. Folinomel u sebi sadrži pravu kombinaciju mioinozitola i melatonina, kao i folnu kiselinu i kao takav se može bezbedno primenjivati kod terapije u lečenju steriliteta, korekciji telesne težine, kod pacijenta sa hroničnim pelvičnim bolom, kod pacijenata sa hroničnom dispneom, kod pacijenata sa PCOS (sindrom policističnih jajnika), kao i sa problemom mioma.

foto: Promo

Prednosti Folinomela za PCOS:

– Reguliše menstrualne cikluse – Promoviše ovulaciju – Pospešuje kvalitet jajnih ćelija kao i njihov broj – Smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa u trudnoći – Snižava insulin i glukozu – Snižava holesterol – Snižava upalu – Poboljšava anksioznost – Rešava problem mioma na meterici – Rešava problem nervoze, prekomerne težine – Smanjuje potrebe za određenim namirnicama

Proizvod je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (rešenje br. 9051/2016 od 20.05.2016. godine).

Naručite ga OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana po ceni od 2.990 rsd za pakovanje od 20 kesica.

Promo tekst

Kurir