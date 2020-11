DR BORISLAV KAMENOV SVE O VITAMINU D I BORBI PROTIV KORONE! Evo šta treba da jedete i kako da nadoknadite vitamin u organizmu

Bolje ćemo kontrolisati bolesti ako sagledamo organizam i napravimo korekcije njegovih aktivnosti: na prvoj liniji odbrane od opake korone i drugih infekcija su zdrava hrana i odsustvo stresa

Korona hvata zalet, a jesen i nestabilno vreme "počastili" su nas i brojnim drugim respiratornim infekcijama. S onim blažim još nekako i možemo da se izborimo, proći će za nekoliko dana. Uslov je da ostanete kod kuće, pijete čaj, limunadu, jedete lekovitu pileću supu po bakinom receptu. Ali kako preduprediti ili zalečiti opasni kovid 19? Dokazano je da je za borbu organizma protiv virusa korona ključno jačanje imunog sistema, podseća čitaoce Lene naš poznati imunolog, prof. dr Borislav Kamenov. To ćemo učiniti pomoću vitamina D, cinka, selena i izbacivanjem toksina iz organizma: - Treba da upotrebljavamo maske i dezinfekciona sredstva, ali to nas ne spasava sto odsto. Ako se ne podigne imunitet, organizam će i s malom količinom virusa da se razboli.

MANJAK SE MOŽE NADOKNADITI Posebno se govori o ulozi vitamina D u borbi protiv koronavirusa.

- Kada vitamin D napadne virus, ostvaruje se preventivna uloga organizma i sprečava se obolevanje. Naime, vitamin rešava problem na samom početku i razbija membranu virusa.

Letos je bilo važno izlagati se suncu, šta sada da radimo? - Interakcija sa okruženjem i izlaganje suncu je bilo veoma važno jer smo podsticali razvoj vitamina D, koji ubija ćelije virusa pri ulasku u organizam. Sada možemo da ga nadoknadimo konzumirajući jaja, svinjsku mast i ribu iz severnih mora.

Da li je to dovoljno? - Biće još sunčanih dana, u ovoj situaciji vitamin D se može obnoviti i izlaskom na terasu, u dvorište...

Manjak vitamina D se može nadoknaditi i preparatima. Šta treba da koristimo uz vitamin D? - Vitaminom D smirujemo sistem, omogućavamo da bude malo tolerantniji - popravljamo stanje u ćelijama tako da one ne umiru zato što su se otrovale od hrane, nego da isprave grešku. Cinka i selena kod nas u hrani nema, ali postoje preparati koji to sve imaju u prilagođenim dozama, a važni su i probiotici za one koji imaju problem s nadimanjem.

PREPOZNAJTE PRAVI PROBLEM Na šta još treba da obratimo posebnu pažnju? - Nijedan vitamin i aktivnost ne mogu da zaštite ljude od korone ako ne vode računa i sačuvaju se od izlaganja virusu.

Prevencija podrazumeva i distancu i pojačanu higijenu i umereni trening. Ako se i pored toga razbolimo?

- Jedno je dobiti virus, a drugo kako se izboriti s njim, što ljudi često mešaju. Pojedinci imaju virus i nemaju simptome, neko ima blagu, a neko najtežu simptomatologiju. Sve je to povezano sa imunitetom i njegovim adekvatnim odgovorom. Treba znati i da ne treba preterivati s jačanjem sistema jer preteran odgovor može da nam nanese štetu, da prekorači odbranu organizma i ubije nas.

A kako da znamo da nam je imuni sistem oslabio?

- Može se prepoznati po nekim specifičnim problemima, poput glavobolja, čestih alergija, kao i problema sa ishranom. Važno je prepoznati pravi problem i otkloniti ga na vreme.

SIMPTOMI SVE GOVORE Da biste saznali da li vam nedostaje vitamin D, najsigurnije je da date krv na analizu. To ne mogu svi sebi da priušte jer u laboratorijama košta oko 2.000 dinara, ali je dobra vest da na osnovu pojedinih simptoma možete da potvrdite ili odagnate svoje sumnje. Ako se znojite pojačano (i kad niste fizički aktivni) i imate (uglavnom) temperaturu 37 stepeni Celzijusa, a niste zakačili virus ili se prehladili, moguće je da vam nedostaje vitamin D. To je slučaj i ako ste iscrpljeni, osećate slabost i pored toga što se redovno odmarate, "pucaju" vam mišići, bole vas kosti, osećate hronične bolove. Nedostatak ovog vitamina može da ubrza i pojavu osteoporoze ili pogorša stanje osoba kod kojih je dijagnoza već postavljena. Srećom, studije ukazuju da uzimanje suplemenata pomaže u boljoj kontroli pokreta mišića, a kod starijih od 60 godina smanjuje rizik od padova i povreda za 20 odsto. Sve to se odražava na vaše raspoloženje, a hroničan manjak vitamina D vodi i u depresiju utičući na pojedine hormone i regije u mozgu. Ako osećate neki od ovih simptoma, savet je da se obratite lekaru u domu zdravlja, on će vas uputiti kako najbolje da prevaziđete ove probleme i koje doze ovog vitamina da uzimate.

NAMIRNICE KOJE GRADE IMUNITET

Riba iz konzerve

Sok od pomorandže

Mleko (punomasno, obrano ili delimično obrano)

Jogurt

Bademovo mleko

Goveđa ili teleća džigerica

Žumance

Šitaki pečurke

Tvrdi sirevi

OBRATITE PAŽNJU!

U primeni vitamina D, baš kao i svemu drugom, treba imati meru. Ako preterate, povećate unos koji vam je savetovao lekar, doći će do nakupljanja kalcijuma u organizmu, što može da ošteti bubrege. Povraćanje je takođe jedan od simptoma prevelikih doza, kao i povećana potreba za mokrenjem.

