DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ OTKRILA KOJA DVA ORGANA PRVA STRADAJU OD KORONE: Najveća greška je ako imate tegobe i ostanete kući!

Kardiolog dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, otkrila je da kovid-19 pored poznatih zdravstvenih tegoba često napada i druge organe.

"Postoje nerološke manifestacije korona virusa, a za koje do sada nismo znali, a to je povremeno paraliza facijalisa, pojava novih neuroloških problema kao što je zapaljenje nerava. Sada smo imali jedan interesantan slučaj pojave Parkinsonove bolesti indukovane koronom kod mlađe osobe. To je virus koji je specifičan za ćelije koje postoje u svim organima i po novim saznanjima mi mislimo da je to virus koji se vezuje za endotelne ćelije. Endotelne ćelije su ćelije koje postoje sa unutrašnje strane krvnog suda, a krvni sudovi postoje u svim organima, tako da je prosto ruski rulet koji će vam organ biti napadnut. Verovatno napada onaj organ koji ima najmanju sposobnost da se odbrani", navodi Marija Zdravković u u emisiji "Ordinacija" na RTS-u .

Posledice su, prema rečima direktorke KBC Bežanijska kosa, prolazne i da se rešavaju lečenjem.

"Nažalost, postoji jedan broj pacijenata koji zbog izuzetno teških formi ove bolesti i zbog imunog sistema koji je bio ranjiv prema ovoj bolesti, razvijaju nešto izraženije posledice koje se obično ogledaju u fibrozi pluća. Često nam pacijenti kažu da imaju problem sa jetrom. Poznato je da napada i bubrežno tkivo i da se razvijaju najčešće prolazne bubrežne insuficijencije“, dodaje ona.

Korona napada srce i plućaMeđutim, korona virus u najvećem broju slučajeva napada srce i može da dovede od trajnih i teških posledica.

Kako objašnjava doktorka kovid sprečava ulazak kiseonika u telo, a time oštećuje dva organa - srce i pluća.

"Ono što je karakteristično za koronu kod pacijenata koji imaju najteže forme bolesti, a koje se poznaju po najtežim skener nalazima na plućima, jeste da kod njih posle nekog vremena dolazi do oporavljanja pluća i vraćanja disajne funkcije, ali dolazi do nepovratnog kvara na krvim sudovima i do pojave rezistentne hipotenzije. To znači da krvi sudovi dolaze u jednu fazu otkazivanja. Organizam može da izdrži hipotenziju u nekom periodu, ali ako ona traje satima, danima, dolazi do sifunkcije svih organa. On može biti izvor vrlo ozbiljnih aritmija, koje mogu naglo nastati, u toj meri da obore bukvalno čoveka na zemlju i dovedu do smrtnog ishoda. Određeni broj pacijenata koji su vrlo mladi i na prvi pogled nisu imali teške forme korone u tom trenutku, dešavalo se da se bolest završi naglom smrću. To je nagla srčana smrt“, objašnjava doktorka.Za kraj doktorka apeluje da je najveća greška ako neko ima tegobe i ostane kod kuće.

"Najveće greška je kada neko ima tegobe da ostane kod kuće i čeka da tegobe prođu. To može da se desi, ali sa obzirom na vrlo loš potencijal ovog virusa, mnogo je veća verovatnoća da se situacija komplikuje. I zbog toga je bitno na vreme se javiti, uraditi pregled i na vreme dobiti terapiju. Mi tu terapiju koja se prima dok ne stignu rezultati PCR testa nazivamo profilaktičkom. Ukoliko se ispostavi da je test pozitivan, onda se dodaju i neki drugi lekovi“, zaključuje doktorka.

