DOKTORKA GNJATOVIĆ OBJASNILA KOLIKO DUGO ŠTITE ANTITELA OD KORONE! A evo da li su osobe koje drugi put obole ZARAZNE po druge

Doktorka Marija Gnjatović, istraživač u Institutu za primenu nuklearne energije (INEP), govorila je o imunitetu , antitelima i reinfekciji koronom.

"Od početka epidemije testirali smo više od 25.000 ljudi, od kojih 1.000 pratimo u okviru studije i pokazalo se da većina obolelih od kovida tokom marta još ima antitela. Kod nekih dođe do manjeg pada nivoa IgG antitela, a kod nekih i do povećanja. Juče je ovde bila žena koja je bolovala u martu i njen nivo antitela je isti kao kada je ustanovljeno da je razvila imunitet posle infekcije. Ako prirodno stečen imunitet traje u većini slučajeva evo već sedam meseci, i to bez značajnog pada IgG tela, nemamo razloga da ne verujemo da će ti ljudi od kovida-19 biti zaštićeni bar godinu dana", objasnila je doktorka Marija Gnjatović, istraživač u Institutu za primenu nuklearne energije (INEP), o imunitetu i reinfekciji koronom.

Smatralo se najpre da imunitet posle preležane korone traje najmanje tri meseca, da bi zatim smatralo da nas IgG antitela duže štite, što smatra i doktorka.

Naglasila je da ima i onih kod kojih se imunitet izgubi, kao i da je to najčešće slučaj kod osoba koje su imale asimptomatsku formu virusa ili veoma blagu kliničku sliku.

"Nije čak pravilo ni da je imunitet nestao kod svih koji su i ne znajući preležali virus ili vrlo lako prebrodili kovid. Naprotiv, reč je o manjem broju slučajeva, ali i oni imaju druge imunološke memorijske", dodala je u Novom jutru doktorka.

Kako je pokazala praksa, ima slučajeva da se IgM tela, koja ukazuju na akutnu infekciju, nalaze i kod onih koji su preležali kovid. Doktorka Gnjatović poručuje da to nije za brigu, jer te osobe ne razvijaju kliničku sliku kovida, barem ne težu, i nisu infektivne za okolinu.

