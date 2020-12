Kako mi je online savetovalište pomoglo u borbi sa kancerom u vreme Korone

„ Decembra mi je dijagnostikovan karcinom dojke. Usledili su iscrpljujući pregledi i izdavanje rezultata. Ubrzo nakon toga usledio je haos, zvan Korona, pa su nažalost svi dalji pregledi obustavljeni. Istraživajući, kako da pomognem sebi, saznala sam za sajt lekarinfo.com.“ Ovako pacijentkinja in Niša započinje svoju priču.

„To je sajt na kome možeš da zakažeš pregled potpuno besplatno i razgovaraš sa lekarom koji ti je potreban,“ nastavlja ona. „Zakazala sam pregled i dobila odgovor veoma brzo. Moj doktor, sa sajta dr Ana Cvetanović, me je detaljno o svemu posavetovala, vezano za moju bolest. U dogovorenom terminu imale smo video poziv. Sa njom se čujem i danas, uvek me sasluša i detaljno posavetuje, uputi i razreši svaku nedoumicu, a sve to potpuno besplatno“

Portal lekarinfo.com je kreirao servis telemedicine koji koristi potpuno bezbednu, savremenu tehnologiju mobilne telefonije. Dakle, dostupan je sa bilo kog uređaja (laptop, telefon, tablet), sve što vam je potrebno je internet konekcija, kako biste ušli na sajt i postavili pitanje koje vas zanima, a mi ćemo vam u najkraćem vremenskom periodu odgovoriti. Obezbeđen je i veliki broj online savetovališta za određene rizične grupe pacijanta i veliki broj lekara koji daje savete pacijentima.

„ Ja sam neko ko se puno napatio čekanjem po hodnicima i odlascima od vrata do vrata. Bolujem od Multiple skleroze, a trebalo je punih 6 godina da mi odrede dijagnozu. Teže mi je to palo od same bolesti. Sada retko i idem kod lekara, samo na obavezne kontrole. Na sajtu lekarinfo.com mi se najviše sviđa to što me ovde doktori zaista pažljivo saslušaju . Zato, mislim da je ovakav vid razgovora sa doktorima odličan, posebno za ljude koji se slabo kreću“ - Radenka Bobovac, pacijent.

„Onlajn ordinacija ne može da zameni klinički pregled, ali razgovor sa stručnjacima je uvek bolja opcija od guglanja na internetu, što mnogi rade.“ Kaže dr Vladimir Zivković, osnivač portala LekarInfo i servisa za telemedicinu. LekarInfo portal se već osam godina bavi telemedicinom i pruža građanima besplatne savete iz svih oblasti medicine.

„ Zbog velikog opterećenja pod kojim su se zbog pandemije našli zdravstveni sistemi širom sveta, smatram da je telemedicina, rešenje za veliki broj problema naših pacijenata. Dakle, nema odlaska kod lekara, zakazivanje pregleda, kao i straha od potencijalne infekcije korona virusom“- objasnjava, hirurg V. Zivković.

Prema rečima lekara opšte prakse sa portala lekarinfo.com dr Katarine Milisavljević, najčešće im se javljaju građani između 18 i 55 godina „Konsultacije su bile iz svih oblasti medicine, ali sa pogoršanjem epidemiološke situacije povećao se broj pitanja vezanih za simptome infekcije izazvanih virusom korona iz tog razloga smo kreirali online COVID-19 ambulantu putem koje pacijenti mogu da dobiju odgovore vezane za virus korona u roku od sat vremena.“- navodi dr Milisavljević

Telemedicina podrazumeva pružanje medicinskih usluga na daljinu, u realnom vremenu. Skrining pacijenta funkcioniše tako što lekar postavi niz pitanja, a onda na osnovu odgovora pravi plan za trijažu.

