ŠTA ZNAČI KAD SU PLUĆA BELA, A ŠTA KAD SU CRNA NA RENDGENU? Srpski radiolog objasnio koji znak ukazuje da to ih je napala KORONA

Radiolog dr Milan Nikolić objasnio je razliku između zdravih i pluća sa pneumonijom

Da li je istina da je dobro kada su pluća na snimku crna, a da bela ukuzuju na oboljenje?

"Jeste, crna pluća na snimku znače da je dobro, jer to što je crno - to je vazduh i to znači da funkcionišu dobro. Ako su bela - to je znak je loše, jer što je belo - to je znak da u njima ima tečnosti koja se nalazi unutar ćelije. Posledica korone je zapaljenje pluća i u zapaljenskom procesu ta tečnost izlazi van ćelija i ispunjava prostor koji je potreban da prilikom disanja pluća imaju prostor da se rašire i da što više vazduha uđe u njih. Kad imamo tečnost, to onemogućava disanje".

Može li se na osvnovu rendgenskog snimka znati da li je reč o koroni? Čak i kad testovi pokazuju da su negativni?

"Pacijenti se ne gledaju kroz test, ne leče se testovi već ljudi, oni imaju kliničku sliku, laboratoriju... Na prvom snimku pluća ne mora da se vidi zapaljinski proces na osnovu kojeg može da se kaže da to je korona. Na osnovu iskustva lekara, promene koje korona izaziva na plućima, kada ih neko gleda na početku, verovatno se ne bi izjasnio da je pneumonija. Kod takvih pacijenata najbolje je upućivanje na skener pluća, koji pokazuje sve ono što se ne vidi na rendgenu, i može sa sigurnošću da se kaže da je reč o kovid pacijentu", napominje dr Nikolić u jutarnjem Prva TV.

Prema njegovim rečima, od marta, što su podaci dobijeni od Medicinske platforme za prevenciju i dijagnostiku - nacionalne baze u koju se slivaju svi digitalni snimci i skeneri, u Srbij je do sada urađeno 353.096 rendgen snimaka 15.414 skenera. Dodaje i da taj broj ipak veći jer postoje mnogi koji nisu povezani sa tom bazom podataka.

