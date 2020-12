SRPSKA DOKTORKA ZA KURIR O OPADANJU KOSE POSLE PRELEŽANE KORONE: Evo šta kaže zbog čega dolazi do GUBLJENJA kose i kako se LEČI

Svakim danom se broj ranih i kasnih simptoma korona virusa povećava, a između ostalog korona virus zahvata i kožu i kosu.

Značajno, difuzno opadanje kose nakon infekcije korona virusom se beleži kod oko 30 odsto pacijenata, to su uglavnom pacijenti koji su razvili srednje tešku i tešku kliničku sliku praćenu visokom temperaturom.

"Još se ne zna tačno koja grupa pacijenata će nakon preležane infekcije korona virusom razviti opadanje kose, ali se ovakva pojava i pre korona virusa javljala kod pacijenata nakon težih bolesti i većih operacija, visoke febrilnosti u sklopu nekih infektivnih bolesti ili nepoznate etiologije, u sklopu postraumatskog stres sindroma, i uopšte nakon izuzetno burnih i stresnih kao i emotivnih događaja u životu, kod dijeta i mršavljenja, nakon porođaja, kod deficita gvožđa, vitamina D...", rekla je za Kurir dr Dragana Petrović-Popović.

foto: Privatna arhiva

"Dosadašnje studije pokazuju da se gubitak kose javlja kod oko 30 odsto pacijenata koji su preležali kovid, uglavnom kod onih sa težom kliničkom slikom. Još nema jasnih zaključaka zašto dolazi do gubitka kose. Nama se svakodnevno javljaju pacijenti zabrinuti za gubitak kose, čiji gubitak dodatno pojačava brigu i stres pod kojim smo već oko devet meseci. Sam stres, briga, neizvesnost, kao i ostali socijalni i ekonomski faktori su dovoljan okidač za gubitak kose, čak i kod osoba koje nisu bile inficirane virusom kovid 19", rekla je dr Petrović-Popović.

foto: EPA-EFE/SERGEY KISILEV / MOSCOW NEWS AGENCY

"Tačna povezanost kovida 19 i gubitka kose još nije potpuno istražena, ali se pretpostavlja da su virus i visoko febrilno stanje okidač uvođena dlake u telogenu fazu koj predstavlja fazu opadanja kose u kojoj se u normalnim okolnostima kod zdrave osobe nalazi oko 10 odsto dlaka, i tada imamo normalan gubitak od oko 50-100 dlaka dnevno i svaka izgubljena dlaka blagovremeno biva zamenjena drugom koja iz faze mirovanja prelazi u fazu rasta. Kod pacijenata koji su preležali kovid 19 broj dlaka koji se nalazi u fazi padanja dostiže oko 30-50 odsto dlaka i tako dolazi do difuznog gubitka kose", rekla je doktorka. Dosadašnji slučajevi su pokazali da do gubitka kose dolazi oko 3-4 meseca nakon infekcije virusom Covid 19, nešto ređe se to događa odmah nakon infekcije virusom, izuzetno retko još za vreme trajanja drugih simptoma korona virusa.

foto: Profimedia

"Pacijenit najčešće sami primete da je opadanje kose značajnije od uobičajenog, ali preciznije govereći je to stanje kada je gubitak veći ili značajno veći od sto dlaka dnevno. Oni ovu pojavu opisuju kao klupko dlaka, puna četka ili češalj ili puna šaka dlaka prilikom prolaska rukom kroz kosu ili nakon češljanja ili puno dlaka koje ostaju iz njih na fotelji, stolici, jastučnici..."

"Dosadašnja iskustva su pokazala da ovo stanje traje oko 2 do 3 meseca i da je potpuno reverzibilno, tačnije da kosa nakon tog perioda ponovo počinje da raste. Zato je jako bitno da se pacijenti sa ovim problemom odmah na početku jave lekaru koji će im objasniti tok i ishod ove vrste gubitka kose i tako umanjiti dodatni stres i brigu jer u početku pacijenti imaju utisak da će potpuno ostati bez kose", objasnila je dr Petrović-Popović.

Potrebno je prekonstolisati krvnu sliku i biohemiju, posebno vrednosti gvožđa i vitamina D, takođe je potrebna uravnotežena ishrana najpre zbog oporavka celog organizma nakon preležane infekcije. Potrebna je i pravilna dijagnostika jer osim ove vrste gubitka kose postoje i drugi uzroci i razlozi koje pravilnom dijagnostikom isključuje lekar ili u slučaju otkivanja drugog uzroka gubitka kose pristupa adekvatnom lečenju.

Kako se leči

Kod gubitka kose vezanog za infekciju Covidom 19 razvili smo protokol koji kombinuje mezoterapijske koktele i PRP – plazma obogaćena trombocitima i primenom ovog protokola kod pravilno dijagnostikovanih pacijenata pojava i rast nove kose može biti ubrzan.

foto: Profimedia

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir