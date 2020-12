OVAJ PROBLEM MUČI LJUDE ŠIROM SVETA: Evo šta izaziva MASKNE na licu, a obavezno obratite pažnju na CRNU BOJU MASKE

Zaštitne maske za lice su, uz fizičku distancu, jedno od glavnih oružja u borbi protiv korona virusa. Sa druge strane, u lekarske ordinacije dolaze ljudi koji imaju problem na koži lica zbog nošenja maske.

Ipak, od početka epidemije kovida 19, dosta se raspravljalo o maskama i o tome koliko one zapravo štite. Došlo se do zaključka da su nam neophodne, pa kako bismo zaštitili sebe i druge, već dugo bez njih ne izlazimo iz kuće, a kako stvari stoje, biće nam potrebne i u narednim mesecima.

Mnogi, međutim, usled svakodnevnog nošenja ove zaštitne opreme javljaju da im se na obrazima, bradi i nosu pojavljuju promene na koži - najčešće bubuljice.

Prema tvrdnjama žena, prvu promenu koju su uočile na koži lica bile su crvene tačkice koje svrbe, a potom i stvaranje bubuljica, mahom bolnih na dodir. Takođe, kako kažu, crvenilo se obično povlači za nekoliko sati od skidanja maske, ali pošto je sada nosimo pri svakom izlasku iz kuće, problem je gotovo nemoguće rešiti.

“Maskne”

Da ovaj problem muči ljude širom sveta, govori i činjenica da su ove promene na koži dobile poseban naziv – “maskne”, kao kombinacija reči “maska” i “akne”.

Dr Jasmina Vikalo, specijalista dermatologije, koja je istakla da se navedene promene najčešće javljaju na osetljivoj i netolerantnoj koži lica.

Usled svakodnevnog nošenja maski dolazi do zapušenja pora, a seburegulacija se odvija teže, pa se na taj način stvara idealna podloga za razvoj infekcija i bubuljica. One mogu biti površinske, ali i potkožne, komedogene akne. Veliki uticaj imaju i bakterije koje se nalaze ispod same maske, a te probleme imaće osobe sa osetljivom kožom – poručuje je dr Vikalo.

- Klinička slika je šarolika i sve zavisi od osobe, stanja kože i hormonskog statusa. Zato je najbitnije da se vodi računa o licu, najbolje je da se koriste bogate kreme koje će stvoriti zaštitni sloj između maske i kože. Masku i lice nikako ne treba dodirivati prljavim rukama, jer se na taj način prenose bakterije. Takođe, nakon jednog nošenja, masku obavezno baciti i zameniti novom – savetuje ona.

Crne najopasnije

Iako na ulicama, ali i na društvenim mrežama vidimo da ljudi sve češće nose crne maske sašivene od najrazličitijih materijala, od kojih su pojedine i ukrašene kristalima ili šljokicama, stručnjaci upozoravaju da to može biti opasno. Tako je ruska doktorka Elena Morozova objasnila da je crna boja visoko alergena, a rizik je veći ako se maska pravi od sintetike.

Kako je navela, ova kombinacija može dovesti do dermatoza, odnosno patološke promene na koži koja može predstavljati ozbiljan problem.

Izuzetak su maske od pamučnih tkanina i one koje su obojene kvalitetnom bojom.

- Ako niste sigurni u poreklo proizvoda, onda je bolje odabrati hirurške maske - smatra Morozova, i dodaje da su najčešći simptomi alergije na crnu boju crvenilo i svrab, a može doći i do oticanja čela, očiju, ušiju, pa i kože glave.

Zato, sledeći put kada kupujete masku, najpre razmislite o zdravlju, a tek onda o “trendu”.

