OPERACIJA ŽELUCA NIMALO NIJE NAIVNA: Evo koje sve komplikacije mogu da se dese i OPASNO je!

Otac pevača Darka Lazića, harmonikaš Milan Lazić preminuo je danas usled komplikacija posle operacije želuca.

On je godinama imao problem sa viškom kilograma, te je bio odlučio da se podvrgne operaciji, kao što je to i Darko učinio pre nekoliko meseci.

Nažalost, kod Milana Lazića pojavile su se komplikacije koje, i pored pomoći vrhunskih stručnjaka na odeljenju intenzivne nege, njegov organizam nije uspeo da izdrži.

Inače, rukavna resekcija želuca ni malo nije naivna, a mnoge poznate ličnosti podvrgle su se istoj. Među njima je i pevačica Indira Indi Aradinović, Dejan Milićević, kao i Boki 13.

Gojaznost danas predstavlja globalni svetski zdravstveni problem i mnogi ljudi se bore sa tim. Debljina može da dovede do brojnih zdravstvenih komplikacija kao što su dijabetes, bolesti srca, bolesti koštano- mišićnog sistema.

Kada dijete i pokušaj fizičkog aktiviranja ne daju rezultate mnogi počnu da razmišljaju o operaciji smanjivanja želuca. Neki lekari kažu da je to jedini trajni način za izlečenje gojaznosti i sprečavanje drugih zdravsrvenih komplikacija.

Svako ko želi da se operiše mora dobro da razume ponašanje nakon operacije kako bi se sprečile moguće rane komplikacije. Naravno, promena navika u ishrani je jednako važna.

Gojazni koji se spremaju za operaciju treba da oslabe 5 do 10 odsto od svoje telesne mase jer to olakšava sprovođenje same intervencije.

Nakon operacije smanjivanja želuca pacijent mora da se pridržava dijetalnog režima ishrane. U prvih mesec dana konzumira se kašasta hrana slična bebećoj koja se konzumira u malim zalogajima, jer svaki veći zalogaj može da natera na povraćanje.

Ono što je ohrabrujuće je da pacijent nakon operacije nije gladan jer se sa smanjivanjem želuca odstarnjuje hormon gladi, ali je i sam osećaj za ukus hrane drugačiji.

Ipak, i pored velikog uspeha ove operacije statistika je takva da četvrtina pacijenata ne uspeva ni nakon zahvata da promeni navike, pa nastavlja sa statičnim načinom života i vraća se najproblematičnijoj navici - konzumiranju slatkiša. U tim slučajevima ni smanjivanje želuca nije rešenje za gojaznost.

Koje su moguće komplikacije?

Svaka operacija, sama po sebi, nosi rizik. Kod operacija želuca komplikacije su jako retke ali kada se dogode pacijent može da bude u velikoj opasnosti.

Najopasnija komplikacija je izlazak tečnosti iz smanjenog želuca u trbušnu šupljinu i zato je važno da ljudi koji su imali operaciju budu u stalnom kontaktu sa hirurgom koji je uradio operaciju.

Operacija želuca poznata je i kao "Sleeve" gastrektomija ili vertikalna "rukavna" gastrektomija predstavlja hirurški postupak za rešavanje preterane gojaznosti. Izvodi se najčešće laparoskopski tj. minimalno-invazivno, što podrazumeva zahvat putem posebnih instrumenata kroz par malih rezova u gornjem delu stomaka.

Tokom "sleeve" gastrektomije uklanja se oko 80% želuca, čime se ograničava zapremina želuca, a time i količina hrane koja se može konzumirati. Pored toga, postupak podstiče hormonalne promene koje pomažu u daljem gubitku telesne težine. Te iste hormonalne promene pomažu i u ublažavanju stanja povezanih sa prekomernom težinom, poput visokog krvnog pritiska ili bolesti srca.

