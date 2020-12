DOKTOR DINO TARABAR DAO BITNE SAVETE: Ne uzimajte 2 VITAMINA ujutru! Evo koliko grama dnevno je DOVOLJNO

Prof. dr Dino Tarabar koji radi u crvenoj zoni u bolnici "Dragiša Mišović" dao je važne savete tokom epidemije korona virusa.

Doktor savetuje da treba uzimati vitamine D i C, magnezijum, selen, cink, kao i probiotike.

"Dobro ga je uzeti preventivno a ne samo ako smo zaraženi. Kada nema sunca dolazi do pada de vitamina. Preventivno se daje 2.000 jedinica dnevno. C vitamin preporučujem do 5 do 6 grama dnevno. Ne treba sve suplemente uzimati u isto vreme. D vitamin i magnezijum ne treba uzimati ujutro nego posle podne. Probiotici su obavezni, posebno uz antibiotke", objašnjava doktor iz crvene zone bolnice "Dragiša Mišović".

Doktor Tarabar kaže da je pitanje upotrebe antibiotika u prvih nekoliko dana diskutabilno. Ako se radi isključivo o virusnoj bolesti antibiotici nisu neophodni.

"Mi ih uglavnom dajemo kod starijih ljudi gde očekujemo bakterijske superinfekcije da bi ih zaštitili od novih komplikacija. Nekada virusi koje lečimo antibioticima mogu da nam naprave problem tako što će antibiotici da unište saprofitnu bakterijsku floru pa će se klinička slika pogoršati", objašnjava dr Tarabar.

Dodaje da je mnogo je teško lekarima na prvoj liniji da procene da li treba dati antibiotik ili ne.

"Klinička slika od prehlade, gripa, kovida u jednom trenutku može biti potupno ista. Nije lako to proceniti na osnovu prvog kontakta. Potrebno je mnogo više, sagledati pacijenta, videti kliničku sliku, laboratorijske nalaze, krvnu sliku i ce-er-pe. Na plućima ne morate da čujete ništa i to može da zavede", objašnjava doktor.

