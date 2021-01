POVIŠENI I SNIŽENI LEUKOCITI! KAKO ČITATI NALAZ? Evo koja količina u krvi je normalna i šta znači kad ih je premalo!

Leukociti, odnosno bela krvna zrnca, jedan su od glavnih obrambenih mehanizama organizma. Njihovo osnovno dejstvo je uništavanje bakterija, gljivica i parazita, ali i uništavanje ćeija tumora i onih koje su zaražene virusima.

Koja je normalna vrednost leukocita u krvi?

Količina leukocita u krvi treba da bude između 4 i 9.000.000 u litru krvi, odnosno kako se to izražava u nalazima krvne slike, referentna vrednost je 3.9 - 10x109/l.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je njihova uloga borba protiv uljeza i otpada u krvotoku, povišen nivo leukocita ukazuje na upalu ili neka druga oštećenja tkiva dok sniženi broj leukocita može ukazivati na preslab imunološki sistem. No s obzirom na to da se leukociti međusobno razlikuju, za detaljniju sliku potrebno je podrobnije razmotriti koje vrste leukocita nedostaju ili ih je više, na primerneki rastu kod bakterijskih infekcija, drugi kod zaraze parazitima.

Simptomi povišenog i sniženog nivoa leukocita u krvi

Povišen nivo leukocita u krvi retko izaziva probleme, no simptome izazivaju upale zbog kojih je narastao broj leukocita. Snižen nivo leukocita često prati groznica, glavobolja, bolovi u telu i povišena temperatura.

foto: Profimedia

Šta znači niži nivo leukocita?

Stručnim nazivom leukopenija, posledica je niza bolesti, poremećaja. To mogu biti znaci autoimunih bolesti, lupusa, poremećaja rada koštane srži, limfoma, bolesti jetre ili slezine. Iako upale uglavnom povećavaju broj leukocita, ponekad ih mogu i sniziti, posebno one iznimno teške.

Šta znači viši nivo leukocita?

Leukocitoza, kako se naziva povišen nivo leukocita, posledica je niza bolesti. Povećava je pušenje, upalni procesi poput artritisa ili crevnih bolesti, trudnoća, alergije, stres, astma...

foto: Profimedia

