OVA HRANA URNIŠE ORGANIZAM: Jedemo ga SVAKOG DANA u velikim količinama, a SMRT je za IMUNITET (KURIR TELEVIZIJA)

Nutricionicta doktor Predrag Nenadić gostujući na "Kurir televiziji" govorio je o štetnim materijama koje razaraju organizam.

Prema njegovim rečima, svi su u zabludi kada misle da je holesterol štetan za zdravlje, te da je najgora stvar koju radimo svom organizmu - unos šećera.

- Šećeri su najopasnija hrana koju unosimo u svoj organizam. Ljudi često govore o holesterolu, o tome da je masnoća ta koja izaziva kardiovaskularne probleme. Nije holesterol taj uzročnik, uzročnik je šećer i insulin. Kada se spoje šećer i insulin, a oni jedan bez drugog ne mogu, čim unesete glukozu u svoj organizam, javi se insulin, koji tu glukozu prenosi do ćelije, da bi je razložio. Tada, ako mi stalno i puno unosuimo šećera mi oštećujemo naše krvne sudove do te mere da ostanu ožiljci, na koje se docnije hvata taj holesterol, koji ni malo nije opasan, već je preko potreban našem organizmu i nije opasan po naše zdravlje. On postaje opasan kada mu se postave uslovi poput ovih koje šećeri i insulin urade organizmu - navodi doktor.

