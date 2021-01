Svaka treća žena ima ovaj ozbiljan problem, a konačno postoji komforno rešenje!

Više od 300 miliona žena širom sveta pati od neke vaginalne infekcije. Smatra se da će ovaj broj biti u dramatičnom porastu u narednim godinama. Sigurno ste i vi u nekom periodu svog života imale problema sa pojačanim vaginalnim sekretom, peckanjem, crvenilom, svrabom, bolnim seksulanim odnosima ili nekom seksualno pronesivom bolešću. Intimno zdravlje više nije i ne sme biti tabu tema. Najčešće vaginalne infekcije su uzrokovane različitim bakterijama ili gljivicama, najčešće iz roda Candida.

Današnji brzi način života svakako pogoduje razvoju vaginalnih infekcija. Uzroci nastanka su različiti i uključuju: pad imuniteta, umor, stres, lošu ishranu bogatu ugljenim hidratima, upotrebu antibiotika i oralnih kontraceptiva, korišćenja agresivnih sapuna i omekšivača rublja, upotrebu kondoma i često menjanje partnera. Neka stanja, kao što su trudnoća, dijabetes ili hormonske promene takođe doprinose nastanku vaginalnih infekcija.

Danas svedočimo i pandemiji COVID-19. Terapija koja se koristi za lečenje komplikacija i težih formi bolesti COVID-19 uključuje primenu antibiotika širokog spektra, koji neselektivno uništavaju i dobre i loše bakterije i mogu dovesti do pojave vaginalnih infekcija.

Neke žene smatraju da vaginalne infekcije nisu nešto važno oko čega se treba brinuti. Ipak, intimno zdravlje je od izuzetnog značaja jer nelečene infekcije mogu dovesti do nastanka steriliteta, začepljenja jajovoda ili ranica na grliću materice. Već odavno je poznato da nelečena infekcija onkogenim HPV virusom dovodi do raka grlića materice, a Srbija je prva u Evropi po broju obolelih od ove bolesti. Problem predstavlja i što se oko 50% vaginalnih infekcija javlja bez simptoma. Dakle, žene imaju infekciju, ali nisu svesne njenog prisustva. Ove asimptomatske infekcije mogu biti posebno ozbiljne, jer ne dolazi do njihovog lečenja, a infekcija napreduje i šteti reproduktivnim organima.

Sterilitet je još jedan veliki problem današnjice. Često je uzrokovan nelečenim vaginalnim infekcijama kod žena. Kako bi se ostvarile kao majke, mnoge žene danas prolaze kroz proces vantelesne oplodnje. Da bi procenat uspešnosti rađanja bebe bio veći, važno je da žena nema neku vaginalnu infekciju u periodu neposredno pre, tokom i nakon transfera embriona.

Trudnoća je, takođe, stanje koje veoma pogoduje razvoju vaginalnih infekcija zbog hormonskih i imunoloških promena koje se dešavaju u telu žene. Ove infekcije se smatraju vrlo rizičnim faktorom za prevremeni porođaj, spontani pobačaj ili može doći do infekcije bebe prolaskom kroz porođajni kanal. Izuzetno je važno sprečavati i lečiti sve vaginalne infekcije u trudnoći, kako bi se izbegle posledice po plod.

Šta je vaginalna mikrobiota i koja je njena uloga?

Kao što je slučaj sa crevima, gde živi mikrobna zajednica koja je odgovorna za snažan imunitet i zdravlje gastrointestinalnog trakta, tako se i u vaginalnoj sredini nalazi vaginalna mikrobiota, koja pruža zaštitu od vaginalnih infekcija. Ovu zajednicu “dobrih” bakterija čine mahom bakterije iz roda Lactobacillus. Laktobacili žive na vaginalnom epitelu, proizvode mlečnu kiselinu i održavaju vaginalni pH u idealnom opsegu. Kada dođe do poremećaja ravnoteže između dobrih bakterija-laktobacila i patogenih bakterija-uzročnika bolesti – javlja se infekcija.

Kako se vaginalne infekcije leče?

U zavisnosti od uzročnika, mikrobiološkog i kliničkog nalaza, ginekolog će najčešće prepisati lokalnu terapiju antibakterijskim ili antigljivičnim vaginaletama. Izuzetno je važno da terapiju ne određujete sami, lekar je osoba sa dovoljno iskustva i znanja da tačno odredi način i dužinu trajanja lečenja. Ono što predstavlja problem kod lečenja vaginalnih infekcija jeste to što dolazi do poremećaja vaginalne mikrobiote i infekcije se često vraćaju. Lokalni antibiotik ubija i patogene i dobre bakterije-laktobacile čime se stvara pogodno tle za reinfekciju. Ponovne infekcije sreću se u skoro 50% slučajeva, jer i dalje postoji neravnoteža između količine laktobacila i uzročnika infekcija. Na taj način patogeni se lakše “kače” za vaginalni epitel i uzrokuju neprijatne tegobe.

Kako možete sami sebi pomoći?

Prvenstveno promenom životnog stila. Radite na imunitetu, zdravo se hranite i redovno vežbajte. Poznata je upotreba vitamina D u jačanju imunološkog sistema. Takođe, izbegavajte stres i spavajte bar 7-8 sati dnevno. Koristite pamučno donje rublje i blage sapune za pranje intimne regije. Oralni probiotici bogati laktobacilima se preporučuju tokom i nakon vaginalnih infekcija. Upotrebom vaginalnih probiotika dolazi do povećanja broja laktobacila u vaginalnoj regiji.

Više laktobacila – zdraviji mikrobiom – smanjena učestalost infekcija.

Probiotske kapsule mogu se uzimati i preventivno, a njihova upotreba se naročito preporučuje u trudnoći kao i od prvog dana lokalnog tretmana vaginaletama.

Da li su svi probiotski preparati namenjeni intimnom zdravlju isti?

Istina je da nisu svi vaginalni probiotici isti. Neki sadrže termolabilne sojeve laktobacila koji nisu stabilni na sobnoj temperaturi i time gube svoju efikasnost. Važan je i broj laktobacila, kao i vrste sojeva koje se nalaze u preparatu.

BIOTA intima je revolucionarni oralni probiotski preparat namenjen intimnom zdravlju. Sadrži najveći broj vrsta laktobacila koji se dominantno nalaze u zdravoj vaginalnoj mikrobioti (L. crispatus, L. jensesii, L. gasseri). Čak 6 vrsta laktobacila prisutnih u preparatu BIOTA intima dovodi do zaštite vaginalnog epitela, održavanja optimalne pH vrednosti vagine i sprečavanja nastanka vaginalnih infekcija. Vitamin D prisutan u preparatu BIOTA intima dovodi do jačanja lokalnog i sistemskog imunog sistema, obezbeđujući snažnu odbranu od patogenih organizama. Laktoferin je protein sa snažnim afinitetom za vezivanje gvožđa. Često se koristi kod anemija, posebno u trudnoći. Dalje, laktoferin ima snažna antibakterijska, antivirusna i antigljivična svojstva, pružajući podršku laktobacilima u borbi protiv svih vrsta vaginalnih infekcija.

Kome je namenjena BIOTA intima?

Preparat BIOTA intima mogu da uzimaju devojke i žene svih starosnih dobi, od tinejdžerki do žena u menopauzi. Pogodan je i bezbedan za primenu u trudnoći i tokom dojenja, a preporučuje se i u pripremi za proces vantelesne oplodnje. Vrlo je komforan za primenu, samo 1 kapsula dnevno obezbeđuje zaštitu vaginalnog epitela i ne zahteva čuvanje u frižideru. BIOTA intima je jedini preparat koji u svom sastavu sadrži kombinaciju dobrih probiotskih bakterija-laktobacila i snažne imunomodulatore – Vitamin D3 i laktoferin. Inovativni sastav omogućava očuvanje dobrog intimnog zdravlja, skraćuje trajanje vaginalnih infekcija, sprečava ponavljanje istih i doprinosi snažnom imunom sistemu svake žene.

BIOTA intima - jer, nema kompromisa sa intimnim zdravljem!

