MOŽE LI KORONA DA SE DOBIJE POSLE PRVE DOZE VAKCINE? Virusolog Ana Banko dala jasan odgovor

Doktorka Ana Banko objasnila je da se posle primanja prve doze vakcine, bilo kog proizvođača, smatra da je prosečna zaštićenost oko 50 odsto, što znači da mnogi ljudi mogu da dobiju kovid posle prve doze, što se i dešavalo.

Puna efikasnost vakcine, kako je rekla doktorka, očekuje nakon druge nedelje posle primanja druge doze vakcine.

- Pandemija traje i sama od sebe se neće završiti. Vakcinacija je jedini način da se ona iskoreni. Pojedine kategorije stanovništva ne mogu da se vakcinišu i naša je obaveza da ih zaštitimo. Ove vakcine su razvijane više decenija. RNK vakcine se razvijaju poslednje dve do tri decenije i to u onkologiji. Već postoje kliničke studije za karcinom pankreasa, a vršeno je i kliničko ispitivanje na vakcini za besnilo. RNK vakcine su nešto što je medicina i virusologija dugo čekala jer se smatra da je to budućnost - objasnila je dr Ana Banko u emisiji "RTS Ordinacija".

Poslednjih dana među ljudima se pojavio strah od pojave novog soja korona virusa, i često se pominje čuveni britanski soj, koji su krajem prošle godine prijavili njihovi naučnici. Međutim, kako podseća doktorka Banko, pojava mutacija nije ništa neobično u etiologiji virusa i njihovoj životnoj evoluciji.

- Mutacije koje su ovde identifikovane nisu zapravo nove, ali je nova njihova kombinacija - istakla je dr Banko.

Ono što je dokazano matematičkim modelima i epidemiološkim podacima je da se ova varijanta virusa mnogo brže prenosi među ljudima, a klinička slika ostaje ista i ne menja se. Postoji predviđanje da će ova varijanta korona virusa ubrzo postati ona koja dominira među evropskom populacijom.

- Ono što mnogo više plaši naučnu zajednicu je varijanta iz Južne Afrike i Brazila. Ta varijanta ima mutaciju koju mi nazivamo E-4-84-K, a važna je zato što neka preliminarna ispitivanja dokazuju da antitela u odnosu na ovu mutaciju imaju nešto slabiju efikasnost - dodala je doktorka Banko.

Ovi sojevi virusa su registrovani u više evropskih zemalja, ali neminovno je da će veće sekvenciranje otkrivati nove varijante. Duži boravak virusa u ljudskoj populaciji neminovno će voditi stvaranju novih varijanti. Te mutacije ne moraju nužno biti opasnije, ali postoji ta mogućnost.

