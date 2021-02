OD PANDEMIJE KORONE, SVI PRIČAJU OD VAŽNOSTI VITAMINA D3! Dr Marina je sad pojasnila ZAŠTO JE ON KLJUČAN u prevenciji i lečenju

Od početka pandemije korona virusa lekari su pominjali vitamine koji pomažu u zaštiti imuniteta od korona virusa. Imunolozi su tako govorili da je vitamin D najvažniji za zaštitu organizma od koronavirusa, kao i od ostalih sezonskih virusa.

Sada se dakle već zna, a to su pokazale i mnogobrojne studije, da nizak nivo vitamina D3 može dovesti do većeg rizika od infekcije korona virusom ili do težih formi bolesti.

Koliko je u stvari ovaj vitamin važan za funkcionisanje čitavog organizma, verovatno ne bismo ni znali da nije bilo pandemije COVID 19.

Prof. dr Marina Nikolić Đurović- endokrinolog u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS istakla je da je u ovoj pandemiji potvrđen veliki broj pacijenata koji su bili hospitalizovani zbog korona virusa i imali izuzetno nizak nivo vitamina D u organizmu.

Kako je objašnjeno na edukativnoj radionici na kojoj je učestvovala, vitamin D3, pored toga što ima veliki uticaj na imunitet, jako je značajan za izgradnju koštanog sistema.

Niske vrednosti vitamina D3 mogu doprineti bolu u kostima i zglobovima, kao i slabosti mišića, a kod ljudi starijih od 50 godina, povećava rizik od pada i preloma kostiju. Kako bi se smanjio rizik za nastanak preloma čitavog skeleta, preporuke lekara su da imamo zadovoljavajući nivo vitamina D3 u organizmu, ali i ništa manje važnog vitamina K2, koji doprinosi povećanju gustine kostiju i otpornosti na prelome.

Međutim, procene stručnjaka su da od 30 do 50 odsto populacije ima deficit vitamina D u organizmu, koji često nije klinički prepoznat. Može se reći da vlada svojevrsna tiha epidemija.

Prof. dr Marina Nikolić Đurović- endokrinolog u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS istakla je još jednom da je veliki broj studija pokazao kolika je važnost vitamin D3 u lečenju infekcije izazvane ovim virusom.

- Dokazano je da su mnogo bolje prolazile osobe koje su imale infekciju i normalne koncentracije vitamin D3, da su provele značajno manje vremena u bolnici, kao i da je mnogo manje njih imalo teške forme bolesti. Međutim, glavni izazov za prevazilaženje visokih stopa nedostatka vitamina D je taj što nije lako održavati dovoljne nivoe ovog vitamina kroz ishranu i moderan stil života. Pa su zato zemlje koje imaju malo sunca, kao što su Island, Finska, poslednjih nekoliko godina ugrađivale u podzemne železnice specijalnu vrstu svetlosti koja je imitirala ultraviolentne zrake kako bi kod građana pospešili indukcija vitamina D, za koji znamo da se stvara preko kože, rekla je ona potom naglasivši da su upravo zemlje tog podneblja imale mnogo manju stopu smrtnosti od korona virusa.

- Međutim, s obzirom na to da je sve više pozornosti na maligni melanom, malo se ljudi sunča, a zaštitni faktori preko 15 onemogućavaju prodiranje ultraviolentnih zraka na kožu i na taj način sprečavaju i sinteza vitamina D. Zbog toga su mnoge zemlje, koje su ekonomski razvijene, počele da obogaćuju hranu vitaminom D3, zato što je i pre pandemije dokazana važnost ovog vitamina u lečenju i prevenciji mnogih bolesti. Međutim i pored toga, neophodno je dodavanje vitamin D3 u vidu suplemenata, a studije su pokazale da je najbolja iskoristljivost u organizmu kada se uzimaju u soft gel kapsuli. Naročito se preporučuje osobama sa hroničnim i malignim bolestima, kao i kod onih koji imaju povećanu sklonost ka respiratornim infekcijama – objasnila je prof. dr Nikolić Đurović, naglasivši da ne treba zaboraviti važnost vitamin D3 i kada je u pitanju prevencija i lečenje osteoporoze.

Kurir.rs / S.T.

Kurir