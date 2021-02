KOJI MINIMUM FIZIČKE AKTIVNOSTI JE DOVOLJAN? 150 minuta nedeljno: Ako napravite 12.000 koraka dnevno činite top stvar za organizam

Svi pričaju kako je potrebno vežbati i ostati u formi, kao i da fizička aktivnost pozitivno utiče na zdravlje. Međutim, koji je minimum koji treba zadovoljiti?

Ilustracija foto: Shutterstock

Prema Massive Science, potrebno je 150 minuta nedeljno i to umerenog vežbanja. Ono pomaže u snižavanju pritiska. Međutim, kako navode na ovom sajtu, ako ne uspete u toj nameri, nemojte se obeshrabriti nego krenite polako. Za početak, probajte šetnju u trajanju od 15 minuta, jeste mali korak ali pomaže vašem zdravlju. Kada uđete u štos, povećavajte vreme aktivnosti.

Bitno je da počnete i ne treba zaboraviti da to daje efekte. Ti mali koraci pomažu da postepeno ubacite novu naviku u svoj životni raspored. Naravno, pronađite ono što vam odgovara - šetnja, džogiranje, plivanje, planinarenje, ples... Zapamtite, sve to se računa u fizičku aktivnost.

foto: Profimedia

Druga studija, objavljena prošle godine je čak došla do broja koraka potrebnih za zdraviji život, a na kraju su uspeli i da izvedu zaključak da je veliki broj koraka povezan sa manjim procentom smrtnih slučajeva. Naime, oni su stavili pedometre na ispitanike i merili sve što je potrebno za analizu. Testirali su skoro 5.000 ljudi u dugom vremesnkom periodu. Došli su do veoma zanimljivih rezultata - sa 4.000 koraka se procenat smrtnosti smanjio, sa 8.000 koraka je taj procenat bio 51 posto, da bi sa 12.000 pređenih koraka stepen smrtnosti bio smanjen na čitavih 65 posto. Nije bilo bitno da li su svi koraci pređeni u jednoj šetnji, niti se merio intenzitet same šetnje. Ova studija je takođe podvukla značaj obične fizičke aktivnosti koja ne mora da bude iscrpljivanje i odlazak u teretanu nekoliko dana nedeljno.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Massive Science/JAMA)

