DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ O KRVNOJ GRUPI I KORONI: Da li su osobe sa nultom krvnom grupom zaštićenije od korone?

Direktorka KBC "Bežanijska kosa" dr Marija Zdravković odgovorila je da li su neke osobe zaštićenije od zaraze korona virusom i koliko to ima veze sa krvnom grupom.

- Još na početku pandemije se govorilo da se neke osobe ugroženije kada je reč o infekciji virusom korona, a sugerisalo je da su to one koje imaju A krvnu grupu. Sasvim suprotno se tvrdilo za one sa nultom grupom, neka istraživanja su sugerisala da oni manje obolevaju.

foto: Kurir TV

"Izašlo je nekoliko radova u svetu koji pokazuju da nulta krvna grupa, to je grupa koja nema na eritrocitu nijednu antenicu, da tako kažem, taj antigen je neka antenica za koju se između ostalog hvata ovaj virus - grupa A ima A antenice, B imaju B antenice itd. Osobe koje imaju nulta krvnu grupu nemaju ništa i one su 'klizav teren' za virus. Sada je objavljen jedan rad o tome da najveći broj lažno negativnih PCR testova kod korona pozitivnih je bio kod osoba sa nulta krvnog grupom, tu je bila najmanja detekcija. Vreme će pokazati. Činjenica je da ovaj virus se vezuje za eritrocit, u startu blokira veziranje kiseonika za eritrocite, to je početak bolesti. Bilo je u početku priča da liči na prazit, napada agens koji takođe izaziva i malariju, tako na sličan način počinje malarija. Međutim ovaj virus je daleko opasniji i razorniji, on posle ovog udara napada endotene ćelije, to su one koje oblažu unutrašnjost krvog suda i onda ima tu drugu, tkivnu fazu. To je faza kada počinju da se javljaju zapaljenja pluća. Ima ljudi koji ne razviju zapaljenje pluća, koji kovid preleže samo kao prehladu. Jako je bitno da li se vezao, koliko se vezao, najbitnije je koliko partikula ste uneli, da li ste prošli pored nekog, pa je manja količina, ili ste pored nekog sedeli pa se smejao ka vama, kašljao u vas, kijao, pevao... Samo osobe koje nisu svesne mogu da pevaju, ovo nije vreme za pevanje", rekla je dr Marija Zdravković u Jutarnjem programu na TV Pink..

foto: Shutterstock

Situacija je i dalje vrlo ozbiljna, smatra dr Zdravković.

"Mi smo na klizavom terenu što se tiče korone. Nije pitanje da l će neka bolnica ući u kovid sistem, Pitanje je koliko će pacijenata moći da uđe u tu bolnicu. Ona odjednom bukne i možete da pojačavate mere ali ne možete da dobijete efekat koji bismo ostvarili kada bismo se malo opreznije ponašali"; zaključila je dr Zdravković.

foto: Printscreen RTS

kurir.rs

Kurir