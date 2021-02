ŠTA MIRIS ZNOJA OTKRIVA O ZDRAVLJU! Dobar je kad krenete u teretanu, ali kad počnete da osećate intenzivni miris, pravo kod lekara

Posmatramo ga kao neprijatnu telesnu pojavu, ponekad i neprijatnog mirisa. Ipak, trebalo bi da znamo da znoj ima svoju svrhu, deluje kao barometar ili indikator stresa, odaje kakvog smo zdravlja, a ponekad može biti i upozorenje - da se ne znojimo i tako iz tela izbacujemo toksine, ko zna kakvog bismo zdravlja bili.

Zašto se znojimo?

Želeli to ili ne, bez znoja ne možemo živeti, jer znojenje štiti telo od pregrevanja. Kada telesna temperatura poraste, termostat u mozgu (hipotalamus) signalizira znojnim žlezdama da se aktiviraju. Znoj se javlja na površini kože kroz pore, a on će ispariti u dodiru sa vazduhom i tako vas rashladiti. Kada vežbamo, često se i mnogo znojimo, ali to može uzrokovati i vruć vazduh ili situacije koje nas čine nervoznim ili ljutim.

Stres

Znoj se proizvodi kada smo pod velikim stresom, i to u apokrinim žlezdama, koje su odgovorne i za neprijatan miris. Još nije jasno šta to tačno uzrokuje pojavu znojenja u stresnim situacijama, ali se povezuje sa oslobađanjem adrenalina. Stres može uzrokovati začarani krug znojenja - kada vidite da se jako znojite, anksioznost se samo može povećati.

Dobrobiti

Pored toga što reguliše temperaturu tela, pokazalo se da nas rešava toksina, ubrzava cirkulaciju i čisti pore. Naučnici smatraju da nije samo teretana dobar način da se oznojimo već uvek može poslužiti i odlazak u saunu, koja može pružiti dobrobiti poput bolje cirkulacije i umirivanja osećaja bola.

Promena mirisa BELI LUK MENJA HEMIJSKI SASTAV Normalno je da namirnice poput belog luka menjaju miris znoja zbog hemijskog sastojka koji iz tela izlaze direktno kroz pore, ali jake promene ponekad mogu otkrivati i probleme sa zdravljem. Trimetilaminurija je retki genetski poremećaj koji će odavati miris nalik trulim jajima ili ribi. Naučnici su takođe povezali određene mirise tela sa stanjima poput bolesti bubrega, šizofrenije ili stanja deluzije, kada pacijent misli da ima loš miris tela, ali ga ustvari nema. Ta stanja su retka, ali o njima treba razgovarati s lekarom. foto: Profimedia

Hrana PAPRIČICE AKTIVIRAJU ZNOJNE ŽLEZDE Kofein, ljute papričice, nikotin i određeni lekovi mogu aktivirati znojne žlezde. Velike količine alkohola takođe mogu učiniti isto, jer će uticati na ubrzan rad srca i širenje krvnih sudova na koži. foto: Profimedia

