OVA 2 ČAJA SU NAJZDRAVIJA UJUTRU! Dr Perišić otkrio koliko šolja dnevno je idealno, ali i JEDNU GREŠKU koju mnogi prave!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić govorio je o efektu kafe i čaja, kao i greškama koje ljudi prave kada stavljaju limun u tople napitke.

"Engleski čaj pravi bolje raspoloženje od kafe ujutru", rekao je prof. dr Vojislav Perišić gostujući na Prvoj televiziji.

Računa li se kafa ili čaj kao da smo popili vodu, u čemu je razlika, objasnio je doktor koji nam je ranije rekao kako se kafa pretvara "u otrov".

"I moja žena radi od pola 4 ujutru, ali ne pije vodu nego kafu ili čaj. Moj bi savet bio u ovo vreme kovida, treba da izaberemo koji čaj da pijemo. Engleski, koji je u pogledu kofeina kao 60 odsto kafe, a ima predivnu aromu, treba ujutru i pomirisati nešto lepo, pomirišite čaj i osobu koju volite, to je endogena stimulacija", rekao je on.

"Miris čaja budi jako lepe asocijacije, prijatne, to je vrlo značajno. Pola sata pre obroka popiti lep čaj, bez limuna, ne stavljajte ga unutra! Vitamin C je neotporan na temperaturu, ne možemo vitamin C u vrelu šolju čaja da stavimo, uništiće ga", kazao je gastroenterolog.Kada je u pitanju najzdravija sorta čaja, on preporučuje engleski i zeleni.

"Ako uzimamo crni, engleski, on ima jako mnogo antioksidanasa, a još više ga ima u zelenom čaju, koji pritom nema kofein. Japanci ga piju stalno, a ne boluju od mnogih bolesti, živeo sam u Japanu tri i po godine i gledao sam šta jedu i piju", rekao je on.Da li bi trebalo popiti čaj odmah ujutru čim ustanemo, koliko je dozvoljeno dnevno?

"Pre svakog obroka šolja čaja, i još dve između, to mu dođe na pet šolja čaja. Ako pijemo crni čaj, to je oko 250 miligrama kofeina, to je daleko ispod preporučene doze koju bismo dobili u kafi. Šolja crnog čaja ima oko 50 miligrama kofeina", rekao je prof. dr Perišić.

Što se kafe tiče, 400 miligrama kofeina dnevno je bezbedno, što je šest šolja! Zvuči previše, a profesor doktor je rekao da ih pije 12!

"Nemam visok pritisak, i sigurno neću dobiti rak debelog creva niti Alchajmerovu bolest. Ko pijucka kafu, to smanjuje i štetan efekat alkohola na jetru", rekao je on.

