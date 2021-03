MILJANA KULIĆ JE ISKORISTILA POREMEĆAJ I UNOVČILA GA! Psiholog o PROGONITELJIMA za KURIR TV: To su emotivno nestabilni ljudi!

Psiholog Dragica Mihailović bila je gošća današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorila je o uhođenju i opsesivnom praćenju poznatih ličnosti.

- Prvi zakon o progoniteljima donet je tek devedestih. Izgubila se granica između "ja" i "drugi". Njima trebaju pratioci, fanovi. Oni sami treba da postave granicu, šta im prija i dokle idu sa nekim. Postoji erotomanija, poremećaj gde se progonitelj zaljubljuje u javnu ličnost. To je psihološki poremećaj sa tim osobama treba raditi. S druge strane možemo govoriti kad obožavatelj daje mnogo pažnje. Kad javna ličnost primeti da se progonitelj pojavljuje, to znači da je granica pređena.

- Progonitelj prolazi kroz tri faze. Prva faza je obožavanje, druga je kontakt sa poznatom osobom, ako ne dobije odgovor dolazi do treće faze - besa. Tada žrtva treba da traži zabranu prilasku, nema toga što bi žrtva mogla da uradi da ga smiri. Savet je obratiti se nadležnim institucijama. Zakon je do 10 godina, ako je došlo do fizičke povrede. Progonitelj treba da radi sa psihologom ili psihijatrom. To su osobe koje su emotivno nestabilne, usamljene, i na taj način žele da nadomeste nedostatke.

Psiholog je govorila i kako je žrtvama:

- U glavi je sigurno haos, oni često menjaju adrese, telefone. Često se povlače u sebe, gube partnere. Menjaju ishranu, upadaju u paranoju, depresiju.

Neretko se dešavalo da progonitelji ubiju svoje žrtve:

- To je treća faza, kad progonitelj fizički ugrozi žrtvu. Fanovi znaju da borave u kući. Mnogo je lakše ako progonitelj ima porodicu, prijatelje, koje će da ga prijave za pomoć. Progonitelji su u početku ljubazni, puni ljubavi. Onda osobu bude sramota da prijavi. Nisu samo javne ličnosti, žrtva može biti bilo ko. Progonitelj može biti obična osoba. U filmu "Fatalna privlačnost" nije velika ljubav, već bivša devojka progoni bivšeg momka.

Dragica je iznela svoje mišljenje o Miljani Kulić, koja je dugo progonila poznate pevače:

- Mislim da je simpatično. Mislim da je Miljana Kulić priznala da ima terapiju i da se bori sa tim. Nije naivno, znamo šta je sve radila. Ona je to iskoristila da unovči - rekla je Dragica u Pulsu Srbije.

