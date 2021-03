DA LI SRČANI BOLESNICI MOGU DA SE VAKCINIŠU PROTIV KORONE? Tromboza i oštećenje srca posledice smrtonosnog virusa KURIR TELEVIZIJA

Poznato je da koronavirus može da napadne sve organe u telu čoveka, počev od pluća, jetre i bubrega, do mozga, kože i sistema organa za varenje. Ali najnovije analize pokazale su da direktno napada srce.

Osim toga neki od pacijenata suočeni su i sa trombozom. Usled čega se ona javlja i koje su najčešće komplikacije nakon korone u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji govorila je doktorka Sonja Ristić Blažić, spec. interne medicine i kardiologije.

-To je direktno oštećenje miokarda, srčanog mišića virusom. Ono može biti lakše i može biti teže. Ukoliko je teže, mi vidimo drugačiju ultrazvučnu sliku, proširenu komoru, oslabljena pumpna funkcija i uz potencijalno opasne aritmije može dovesti do fatalnog ishoda. Apelujem svima da urade redovne kardiološke preglede svim kovid i post kovid pacijentima - kaže dr Sonja.

O trombozi kao jednoj od posledica korone spekuliše se od samog početka, a zašto do toga dolazi objasnila je dr Ristić Blažić.

-Jedna od najčešćih tema je da je tromboza komplikacija ove infekcije. To je stvaranje ugruška u krvnom sudu. To je jedan prekomerni imunološki odgovor. Dolazi do sinteze zapaljenskim medijatora i oni pospešuju trombozu.

I dalje se spekuliše o tome da li srčani bolesnici mogu da prime vakcinu, a doktorka naglašava da postoje određeni uslovi za to.

- Čak i posle operacija, ukoliko je pacijent dobro i ako nema nekih komplikacija, svakako da bi trebalo da se vakciniše i tako zaštiti sebe i druge - naglašava dr Sonja Ristić Blažić.

