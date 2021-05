NAJOPASNIJE JELO NA TRPEZI! Nutricionista upozorio na SALATU koji Srbi obožavaju! Baš je KALORIČNA evo koliko smete da je pojedete

Nutricionista Jovana Srejić Ferluga pričala je o "opasnostima" praznične trpeze.

Srejić Ferluga rekla je da obrok obuhvata tri segmenta od kojih je jedan najopasniji za zdravlje i dobru liniju.

"Klijentima uvek kažem, obrok ima tri dela. Predjelo, glavno jelo i desert, obično je glavno jelo najzdravije. Jedite meso, i puno povrća i sveže salate. Problem su salate, predjela, to je sve masno, kalorično, slano... To je ruska salata ili meze, to je teška hrana", rekla je ona i otkrila dozvoljenu meru omiljenog srpskog predjela.

"Jednu do dve kašike supene ruske salate bi trebalo pojesti. Mora se kontrolisati veličina porcije", rekla je ona.

Koliko jaja smemo da pojedemo, a da nemamo problem?

"Ja bih rekla dva za zdrave osobe, koje nemaju problem sa žuči. Možete dva jaja cela, ali još četiri belanceta. Nemojte više žumanaca od dva, trpeza je svakako puna holesterola kada su praznici", rekla je nutricionista za Jutarnji program Prve TV.

Zdrava ishrana znači da uživamo u zdravim namirnicama, ali post je specifičan, uželeli smo se svih namirnica životinjskog porekla.

"Moguće je preterati, zato treba biti umeren. Uvodite jednu po jednu stvar. Ne morate u jednom danu i mleko, i jaja, i meso, i suhomesnato. Sistem za varenje se navikao prethodnih nedelja da nema mnogo posla, morate polako uvoditi mrsne namirnice. Prejedanje prate brojni problemi, gorušica, mučnina, gasovi pa i grčevi. Bićete malaksali i tromi. Budite umereni da ne biste napravili problem i sa varenjem, i sa brojkom kada posle praznika stanete na vagu", rekla je ona.

