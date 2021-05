SVI KOJE MUČI ALERGIJA PRAVE VELIKU GREŠKU ČIM USTANU: Stručnjaci kažu da OVO nikako ne radite UJUTRU da bi vam bilo LAKŠE

Agencija za zaštitu životne sredine prati kretanje alergenog polena na celoj teritoriji Srbije, i u ovom periodu je aktuelan polen drveća. Polen trave veoma sporo ide, pa je zabluda da je sama trava problem, alergije u maju i aprilu imamo zbog polena drveća, najviše breze, koja ima najveći alergenski potencijal.

"Breza, platan, vrba, pa jasen, javor i orah stvaraju probleme, a trenutno kreće i dud zbog čega će mnogi alergični imati simptome", objasnila je Mirjana Mitrović, stručnjak za polen Agencije za zaštitu životne sredine.

foto: Profimedia

"Svrbe oči i uši, suze nam oči i ide sekret iz nosa. Kija se više puta za redom, polenovo zrno u respiratornim organima ima hemijsku reakciju sa tečnostima i sluzokožom i tada nastaju problemi. Postoje vidljivi simptomi, ali i specifično psihofizičko stanje koje prati alergiju," rekla je ona u jutarnjem programu.

Koliko će se alergen zadržati u organizmu, zavisi od statusa, objasnila je ona.

"Svi koji prepoznajemo simptome moramo otići kod alergologa, da uradimo alergijske probe i utvrdimo na šta smo tačno alergični. Uvek su u prepodnevnim satima, kada je sunčano i blago vetrovito, najveće vrednosti i upravo alergični moraju da se ponašaju adekvatno. Mi kada ustanemo, hoćemo da provetrimo sobu, a alergični to ne bi trebalo da rade. I ja sam u toj grupi, mi bi trebalo da provetravamo kuću u večernjim časovima, kada je vlaga prisutna ili je kiša 'oprala' vazduh. Poslepodne provetravajte kuću i izlazite napolje, mi uvek kažemo, izbegavajte direktan kontakt sa alergenom, nemojte ići u prirodu i uzimajte terapiju", rekla je ona.

"Da bismo bili radno sposobni, važno je da uzimamo terapiju. Ne treba sami da se lečimo", rekla je ona.

foto: Profimedia

Ako planiramo odlazak u prirodu, na sajtu Agencije možemo proveriti kolika je koncentracija alergenog polena.

"Metodologija je u svetu manuelna, podaci su uporedivi, jedna takozvana klopka za polen pokriva radijus od 50 kilometara. Mi u Beogradu imamo dve i to je dovoljno, jedna je na Zvezdari a druga na Novom Beogradu, zbog specifične korovske flore. Za sada imamo 28 mesta po Srbiji gde merimo alergene, kod nas se i turisti interesuju jer planiraju putovanje a imaju alergije. Ako dođu na planinu ili u banju, da se pripreme i informišu o koncentraciji polena breze ili drugog drveća", rekla je ona.

"Kada kažemo da je polen u zelenoj zoni, to je do 30 zrna, preko toga i do 100 je žuta, a kada je preko 100 to je crvena zona. Skala je za ambroziju pomerena, sve preko 30 je problematično ako imate alergije. Ponavljam, skale su za alergične, ne za ljude koji nemaju problem", rekla je ona.

foto: Profimedia

